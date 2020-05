TV-Diskussion zum Comeback der Formel 1 in Spielberg

​Der ORF Spartenkanal ORF Sport + zeigt am Mittwochnachmittag eine hochkarätig besetzten Live-Diskussion über die Chancen für den Formel-1-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

Wie realistisch ist das Formel-1-Comeback vor dem Hintergrund der Coronakrise am 5. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg? Und wie laufen dafür aktuell vor Ort die Vorbereitungen? Zu diesen Fragen diskutiert am 6. Mai eine hochkarätige Gästerunde in der Sendung «Club ORF Sport +», die live ins Studio zugeschaltet sein wird. Beginn der Live-Diskussion im Spartenkanal ORF Sport + ist Mittwoch, 6. Mai, um 16.30 Uhr.

Live via Skype diskutieren werden die beiden ehemaligen österreichischen Formel-1-Fahrer Christian Klien (Jaguar, Red Bull Racing) und Patrick Friesacher (Minardi). Friesacher kennt den Red Bull Ring wie kaum ein anderer Rennsportler, denn der Lavanttaler ist dort seit vielen Jahren als Fahrinstruktor für Sicherheitstrainings und Firmen-Events tätig.

Ebenfalls als Gesprächspartner zugeschaltet sein werden Rennstallbesitzer und ORF-Motorsport-Experte Robert Lechner sowie der steirische Ex-Superbike-WM-Star Andreas Meklau, der in Spielberg mittlerweile als Rennleiter fungiert. Dazu kommt ServusTV-MotoGP-Experte und 125er-GP-Sieger Gustl Auinger, der in Spielberg auch Anrainer ist.

Politischer Vertreter in der Talk-Runde wird Christopher Drexler (Sportlandesrat Steiermark) sein. Für die Gastronomie am und rund um den Ring spricht in der Sendung der Aichfelder Gastwirt Arnold Kravanja.



Übrigens: Seit 30. März heißt es im Spartenkanal ORF Sport + wegen Corona «Willkommen im Club!». Moderatorinnen und Moderatoren melden sich beim «Club ORF Sport +» live aus dem neuen ORF Sport-Vereinsheim, dem Studio 4, am Küniglberg in Wien. Herzstück der Sendefläche von «Club ORF Sport +» ist ein 55minütiger Talk zu einem aktuellen Tagesthema, angereichert mit Archivbeiträgen und Zuspielungen zu den Gästen, die via Skype live zugeschaltet werden.