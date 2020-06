FIA-Auktion gegen Corona: Toyota spendet GP-Auto!

​Der Autosport-Weltverband FIA organisiert mit RM Sotheby’s eine Versteigerung, der Erlös geht ans Rote Kreuz, im Kampf der medizinischen Hilfsorganisation gegen Covid-19. Toyota spendet sogar ein GP-Auto!

Schöne Aktion des Autosport-Weltverbands FIA: Mit dem renommierten Auktionshaus RM Sotheby’s werden vom 15. Juni an eine Woche lang zahlreiche Artikel versteigert – der Erlös kommt dem Roten Kreuz zu Gute, im Kampf der medizinischen Hilfsorganisation gegen die Corona-Pandemie. Die FIA hat bereits eine Million Euro gespendet, nun soll noch mehr Geld zusammenkommen.

Die FIA hat dabei Fahrer und Unternehmen um Mithilfe gebeten und wurde erhört: Punkstück der Auktion ist ein Toyota TF109, aus dem letzten Jahr der Japaner in der Formel 1. Jarno Trulli wurde damals WM-Achter, Timo Glock Gesamtzehnter, Toyota belegte im Konstrukteurs-Pokal den fünften Schlussrang hinter BrawnGP, Red Bull Racing, McLaren und Ferrari.

Es handelt sich um Chassis 001, mit dem Trulli und Glock Anfang 2009 testeten. Dieses Auto ging später an Reifenhersteller Pirelli, Versuchsfahrten mit den Mailänder Walzen fuhren Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa, Luca di Grassi und Romain Grosjean. Es blieb danach in Pirelli-Lackierung und ist komplett, also mit Motor und Getriebe versehen (im Gegensatz zu Show-Cars, die jeweils ausgeräumt werden).

Andere Rosinen aus der Versteigerung: Damon Hill spendete jenen Helm und Overall, mit welchen er das WM-Finale von Adelaide (Australien) 1995 gewann. Le-Mans-Rekordsieger Tom Kristensen (neun Siege) stellt jenen Anzug zur Verfügung, den er bei seinem letzten Sportwagen-WM-Lauf trug, in Interlagos 2014.

Ferrari schenkte der FIA den Overall von Charles Leclerc vom Belgien-GP 2019 (dem ersten GP-Sieg des Monegassen), dazu den Overall von Sebastian Vettel, mit welchem der Heppenheimer in Singapur 2019 triumphierte. Dazu offeriert Ferrari auch die Möglichkeit, im Rennsimulator von Maranello Platz zu nehmen.



Von Weltmeister Mercedes-Benz gibt’s Overalls, Handschuhe und Rennstiefel von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, alles signiert.



FIA-Präsident Jean Todt: «Seit dem Beginn dieser Pandemie steht die ganze Motorsportfamilie zusammen, um sich bei zahlreichen Aktionen von #RaceAgainstCovid zu engagieren. Ich freue mich, dass wir im Rahmen dieser Auktion dem Roten Kreuz beistehen können. Ich bedanke mich für die zahlreichen Gaben und hoffe, dass die Menschen für die gute Sache grosszügig bieten.»