Italien-GP in Monza: Vertrag bis 2025 verlängert

​Dario Allevi, der Bürgermeister von Monza, bestätigt: Der Vertrag zur Austragung des Grossen Preises von Italien im Autodromo Nazionale di Monza ist vorzeitig verlängert, bis einschliesslich 2025.

Im September 2019 gab der Automobilklub von Italien (ACI) bekannt: Der Traditions-Grand Prix von Italien bleibt bis 2024 in Monza. Nun ist dieses Abkommen um ein Jahr verlängert worden, wie Dario Allevi erklärt hat, der Bürgermeister von Monza.

Der diesjährige WM-Lauf auf der 1922 eröffnenten Strecke im Nordosten von Mailand ist auf 6. September angesetzt, wie alle europäischen Grands Prix wird er wegen der Coronakrise als Geisterrennen ausgetragen.

Bürgermeister Allevi sagt, ACI-Präsident Angelo Sticchi Damiani habe ihm von der Vertragsverlängerung erzählt. Allevi: «Während viele andere Rennstrecken wegen dieses Gesundheits-Notstands aufgeben mussten, wird Monza sein Rennen wie gewohnt ausgetragen – wenn auch hinter verschlossenen Toren. Und unser Abkommen ist um ein Jahr verlängert worden, bis einschliesslich 2025.«

Formel-1-CEO Chase Carey spielt sogar mit dem Gedanken, seinen Zirkus 2020 gleich zwei Mal in Monza antreten zu lassen. Es ist zu befürchten, dass von den geplanten Übersee-GP zahlreiche Rennen undurchführbar sind, weil sich bis dann die Situation in Sachen Corona nicht so entspannt wie in Europa. Denkbar also, dass im Anschluss an den WM-Lauf vom 6. September ein zweiter Grand Prix auf italienischem Boden stattfinden wird. Auch Mugello ist als Austragungsort in Diskussion.





Europa-GP (provisorisch)

5. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

12. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

19. Juli: Hungaroring (Ungarn)

2. August: Silverstone (Grossbritannien)

9. August: Silverstone (Grossbritannien)

16. August: Spanien (Barcelona)

30. August: Spa-Francorchamps (Belgien)

6. September: Monza (Italien)