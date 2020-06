Lewis Hamilton und Mercedes: Vertrag schon im Juli?

​Der sechsfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird bei Mercedes-Benz bleiben. Ein Vertrag über 2020 hinaus wird gemäss Teamchef Toto Wolff «ziemlich bald nach Saisonbeginn» unterzeichnet.

Als es kriselte zwischen Ferrari und Sebastian Vettel, da schöpften viele Fans von Lewis Hamilton Hoffnung: Würde der Engländer sensationell bei Ferrari unterschreiben? Aber diese Hoffnung war schnell zunichtegemacht – Nachfolger von Vettel bei Ferrari wird 2021 der Spanier Carlos Sainz.

Da der sechsfache Champion Hamilton immer betont hat, er sei erfolgshungrig wie eh und je, liegt auf der Hand: Es wird einen neuen Vertrag mit Mercedes-Benz geben. Teamchef Toto Wolff spricht in einer Videokonferenz von einem neuen Abkommen «ziemlich bald nach Saisonbeginn».

Der Wiener sagt: «Wir haben uns im Lockdown nicht gesehen, aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Ein Abkommen gibt es noch keines. Doch uns verbindet ein Vertrauensverhältnis. Wir sind jetzt so viele Jahre zusammen, und kein einziges Mal gab es eine Situation, in welcher wir einen Vertrag hervorkramen mussten, um nachzusehen, was genau darin steht. Unsere Zusammenarbeit fällt uns leicht.»

«Wenn Anfang Juli endlich wieder gefahren werden kann, dann verbringen wir Zeit zusammen, schauen uns Zahlen und Laufdauer und Rechte an, und hoffentlich kommen wir ziemlich bald nach Saisonbeginn zu einer Einigung.»



Schon in einem Vodcast von Sky hatte sich Wolff keine Sorgen darüber gemacht, dass die 2013 begonnene Partnerschaft zu Ende gehen könnte. «Wir arbeiten bereits acht Jahre Seite an Seite, da müssen Verträge nicht neu erfunden werden. Unsere Basis ist solide. Wenn eine Partnerschaft auf Vertrauen gründet, dann weisst du, dass der Andere dich nicht im Stich lässt. Die Formel 1 ist ein hartes Geschäft, aber was dieses Team von anderen abhebt – Loyalität und Vertrauen sind wichtige Werte, die wir jeden Tag leben.»



Ende Oktober 2019 hatte Wolff zum Thema Vertragsverlängerung gesagt: «So lange wir Lewis ein siegfähiges Auto hinstellen können, bleibt er uns gewogen, dann schaut er sich nicht nach einem anderen Team um. Und wir wiederum haben keinen Grund, einen anderen Fahrer zu suchen. Die starke Bindung zwischen dem Rennstall und seinen Spezialisten ist einer der Gründe, warum Mercedes so erfolgreich ist.»