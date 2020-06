Silverstone-GP: Pappaufsteller wie in Mönchengladbach

​Silverstone-Geschäftsleiter Stuart Pringle denkt daran, eine Idee aufzunehmen, die beim Fussballklub Borussia Mönchengladbach umgesetzt wurde: Statt Fans auf den Sitzen einfach Papp-Aufsteller.

Wenn am 2. August und eine Woche danach in Silverstone zwei Formel-1-WM-Läufe gefahren werden, dann bleiben die Tribünensitze vielleicht nicht leer: Silverstone-Geschäftsleiter Stuart Pringle bestätigt gegenüber BBC Radio 5 Live, dass mit dem Gedanken gespielt wird, Papp-Aufsteller zu platzieren – so wie das in Deutschland beispielsweise Borussia Mönchengladbach getan hat und inzwischen in zahlreichen europäischen Fussballligen umgesetzt worden ist.

Stuart Pringle: «Wir sehen uns derzeit verschiedene Lösungen an, und es mangelt nicht an Menschen, die mit pfiffigen Ideen aufkreuzen. Eine davon besteht, diese Idee von Papp-Aufstellern aus der Bundesliga zu übernehmen. Das war ein fabelhafter Einfall, sehr schön umgesetzt auch.»

Für 19 Euro konnten Fans der Borussia Mönchengladbach ihr Ebenbild auf Karton anfertigen lassen. Was von den Herstellungskosten übrig blieb, ging an verschiedene Stiftungen. Der Gladbacher Torhüter Yann Sommer aus der Schweiz sagte: «Ich fand das eine super Idee. Sie gibt einem das Gefühl, dass die Fans bei uns sind und es ihnen wichtig ist, uns unterstützen zu können.»

Stuart Pringle weiter: «Letztlich sind wir in der Unterhaltungsbranche tätig. Und wir möchten die Beziehung zu den Fans nicht verlieren. Wir wollen, dass sie in die Veranstaltung miteinbezogen werden, auch wenn sie nicht herkommen dürfen. Zum Glück leben wir im digitalen Zeitalter. Wir werden uns also jede Menge einfallen lassen für unseren Internetauftritt und die ganzen sozialen Netzwerke.»



«Grundsätzlich sind wir einfach erleichtert, dass die Formel 1 wieder fahren kann, und ich hoffe, wir können den Fans spannende Rennen bieten.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)