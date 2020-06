Charles Leclerc im Ferrari: Testfahrten in Maranello

​Nach Mercedes-Benz, Renault und Racing Point geht nun Ferrari auf die Testbahn: Charles Leclerc postete ein Bild über seine Rückkehr an die Arbeit. Auch Sebastian Vettel ist nach Maranello gereist.

Die Formel 1 nimmt langsam Fahrt auf. Den Anfang machte Weltmeister Mercedes-Benz mit zweitägigen Testfahrten in Silverstone. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton sassen dabei in einem 2018er Mercedes W09. Gemäss Formel-1-Reglement darf mit aktuellen Rennwagen in der laufenden Saison nicht gefahren werden. Das war auch der Grund, wieso Renault bei Tests auf dem Red Bull Ring mit einem zwei Jahre alten Fahrzeug ausgerückt ist, am 16. Juni sass Daniel Ricciardo am Lenkrad, am 17. Juni dann Esteban Ocon.

Keine Regel ohne Ausnahme: Wenn ein Rennstall einen so genannten Filmtag einlegt – so wie das Racing Point in Silverstone getan hat (17. Juni) und so wie das AlphaTauri am 24. Juni in Imola machen wird. Zur Erinnerung: Bei einem Filmtag dürfen mit einem Rennwagen des laufenden Jahres nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden. Der Autoverband FIA muss überdies darüber informiert werden, welches Chassis und welcher Fahrer zum Einsatz kommen. Der Wagen rollt auf Demo-Reifen von einer sehr harten Mischung, welche mit dem aktuellen Pirelli-Gummi wenig zu tun haben. Hintergrund all dieser Vorschriften: Es soll verhindert werden, dass ein Team einen Filmtag als veritablen Testtag missbraucht – so wie das früher passiert ist.

Charles Leclerc postet am Morgen des 18. Juni ein Foto, das ihn beim Hinausfahren mit dem Formel-1-Renner aus dem Ferrari-Werk zeigt. Natürlich entspricht das nicht ganz dem üblichen Arbeitsweg des Monegassen, wenn er für den berühmtesten Rennstall der Welt testet. Es ist angedacht, dass der zweifache GP-Sieger Leclerc und der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im späteren Verlauf des Tages in Fiorano testen, dann aber nicht mit einem diesjährigen Boliden, sondern mit dem 2018er Fahrzeug des Typs SF71H. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten, dass auch Sebastian Vettel nach Maranello gereist ist.

Leclerc hat sich in der rennfreien Zeit mit zahlreichen Rennen im Simulator fit gehalten, so nahm er zuletzt an den virtuellen 24 Stunden von Le Mans teil. Er ist auch mit den Rennkart in Lonato gefahren. Er sagt: «Ich habe derzeit nur eines im Kopf – auf die GP-Strecken zurückzukehren. Wenn ich ins Bett gehe, denke ich ans Rennfahren, wenn ich aufstehe, denke ich ans Rennfahren. Es fehlt mir wahnsinnig. Und ich trainiere intensiver denn je, um bis in die letzte Faser meines Körpers bereit zu sein, wenn es denn endlich wieder losgehen kann.»



Der WM-Vierte von 2019 ist froh, dass die Menschen auch in Monaco langsam aus dem Lockdown zur Normalität zurückkehren. «Was ich die ganze Zeit getan habe? Trainieren, Simulator fahren, kochen. Auch wenn ich in der Küche kein Hirsch bin, meist gab es Pasta oder Hühnchen, vielleicht mal Spaghetti Carbonara. Ich musste leider feststellen, dass ich hinter den Pfannen nichts dazugelernt habe. Ich konnte es nicht erwarten, dass Anfang Juni die Restaurants wieder aufgingen.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)