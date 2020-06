Testregion Spielberg: Kein positiver Corona-Fall

​Rund um den Red Bull Ring in Spielberg laufen bereits Corona-Probetests für den geplanten Formell1-WM-Auftakt ab 5. Juli – die Vorgangsweise vor dem Grossen Preis von Österreich ist exakt getaktet.

Die Formel 1 wird ihre Saison bei nachlassender Corona-Pandemie in Europa am 5. und 12. Juli starten – mit zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Die gesamte Region arbeitet an der Premiere mit. Nach zwei Wochen Probebetrieb haben in dieser Woche die Realtests bei Hotel-Mitarbeitern in der Region Spielberg begonnen.

Bis Donnerstagabend sollen knapp 400 Angestellte von Beherbergungsbetrieben rund um den Red Bull Ring zumindest einmal auf Covid-19 getestet worden sein. Beim Tourismusverband Spielberg ist bislang kein einziges positives Ergebnis bekannt.

Im Probebetrieb waren vereinzelt Tests gemacht worden, um zu sehen, wie lange eine Entnahme dauert. Aus den Erfahrungen hat die Region Spielberg nun einen genauen Testplan erstellt: Dieser sieht vor, dass vorerst drei Mal wöchentlich – Montagnachmittag, Mittwochnachmittag und Donnerstag ganztags – alle knapp 400 Mitarbeiter von 46 gewerblichen Beherbergungsbetrieben getestet werden. Jede Testperson kommt daher einmal wöchentlich an einem der drei Tage zur Probe-Entnahme.

Für die Logistik wurde eine Art Teststrasse aufgebaut. Die Mitarbeiter kommen mit ihren Fahrzeugen hin, geben ihre Personalien an und öffnen dann ihr Fenster beim Auto, um einen Abstrich machen zu lassen. 15-Minuten-Slots sind dafür vorgesehen. Die Unternehmen teilen sich diese ein, damit es zu keinen Staus kommt.



In Spielberg wird betont, dass alle beteiligten Unternehmen und Mitarbeiter freiwillig mitmachen. Lediglich zwei gewerbliche Beherbergungsbetriebe nutzen das Angebot nicht. Daher sei die Beteiligungsquote sehr hoch. Reine Gastro-Betriebe sind von den Tests aktuell nicht betroffen. Wie lange nun getestet wird, dürfte in Wien entschieden werden.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)