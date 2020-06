Alex Albon (Red Bull Racing): Fan-Beziehung gefestigt

​Im Corona-Lockdown war es für die Fans leichter, an die GP-Piloten heranzukommen. Fahrer wie Alex Albon und Charles Leclerc waren über Portale wie Twitch zugänglich. Albon hofft, davon bleibt etwas hängen.

Zahlreiche Formel-1-Fahrer wie Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon und Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) oder Lando Norris (McLaren) haben im Corona-Stillstand an virtuellen Rennen teilgenommen; oft benutzten sie dabei Streaming-Plattformen wie Twitch, wo sie von den Fans direkt angesprochen werden konnten und auch ehrliche Antworten erhielten.

Der Thai-Brite Alexander Albon (24) hofft, dass davon etwas hängen bleibt, wenn die Formel 1 in den Normalmodus zurückkehrt. Im Rahmen der eKonferenz des Automobil-Weltverbands FIA sagt der Londoner: «Ich habe den starken Eindruck, dass die Fans eine echte Verbindung zu uns Piloten gewinnen konnten. Es liegt in der Natur der Königsklasse, dass es nicht ganz leicht ist, an die Fahrer heranzukommen. Es war ein besonderes Gefühl, von zuhause aus mit dem Publikum sprechen zu können, dieser Austausch ist einzigartig.»

«Ich fand das alles sehr locker und offen, wir konnten frei mit den Fans sprechen. Die Formel 1 hat eine unglaublich tolle Fan-Basis, und wir haben einmal mehr gemerkt, wieviel Liebe die Leute für den Rennsport empfinden.»



Der WM-Achte von 2019 weiter: «Nichts spricht dagagen, einen Teil davon in die Normalität hinüberzutragen. Wir sollten damit weitermachen. Ich weiss, dass wir ab Anfang Juli alle viel zu tun haben werden, aber wir sollten diese neue Verbindung zu den Formel-1-Anhängern pflegen.»



«Ich hatte viel Spass, an den ganzen Sim-Rennen teilzunehmen. Es war ein starker Wettbewerbsgeist zu spüren. Ich schätze, das liegt in der Natur von Rennfahrern – wenn du dich gegen Andere bewähren musst, bist du automatisch Feuer und Flamme.»



«Die virtuellen Rennen waren für mich Neuland, ein Gebiet, das ich zuvor kaum gekannt hatte. Das war eine aufregende Gelegenheit, und ich war tief beeindruckt davon, wie engagiert Fahrer und Fans dabei gewesen sind.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)