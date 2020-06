Lando Norris: «Ich quetsche Max Verstappen aus»

​Der 20jährige Engländer Lando Norris macht sich Gedanken darüber, wie er 2021 gegen den neuen McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo antreten wird. «Ich quetsche einfach Max Verstappen aus.»

Die Weichen für die Formel-1-Saison 2021 wurden früh gestellt: Ferrari bestätigte die Trennung von Sebastian Vettel und die Verpflichtung von Carlos Sainz, der Australier Daniel Ricciardo rückt anstelle des Madrilenen von Renault zu McLaren – als kommender Stallgefährte von Lando Norris. Der 20-Jährige aus Bristol macht sich schon heute Gedanken darüber, wie der mit dem zehn Jahre älteren Ricciardo umgehen soll.

«Es ist schwierig zu wissen, was mich erwartet», sagt Norris, der WM-Elfte von 2019, auf Instagram Live mit Sky Sports. «Solche Situationen sind oft nicht ganz einfach einzuschätzen. Vor der Saison 2018 sahen die Leute Carlos Sainz anders als heute. Carlos ist im vergangenen Jahr sehr gereift, als Fahrer und auch als Persönlichkeit.»

«Ich vermute, das liegt auch ein wenig an mir und an der Art und Weise, wie offen ich einem Stallgefährten gegenüber bin. Aber letztlich kannst du über das Verhältnis zu einem anderen Piloten nur so lange spekulieren, bis du wirklich Seite an Seite mit ihm arbeitest. So war es jedenfalls mit Carlos. Und ich gehe davon aus, dass dies mit Daniel gleich ist.»

«Ich kenne Daniel ein wenig besser als ich damals Sainz kannte. Aber es gibt jede Menge, die ich über Ricciardo noch nicht weiss – über seine Arbeitsmethodik oder darüber, wie raffiniert er ist. Es geht um Dinge hinter den Kulissen. Das werde ich wohl alles 2021 herausfinden.»

Norris sagt, dass er vor der Kooperation mit Carlos Sainz Ratschläge vom Niederländer Max Verstappen eingeholt habe. Sainz und Verstappen waren vor Jahren Teamgefährten bei der Scuderia Toro Rosso (heute AlphaTauri). Und der junge Engländer hofft erneut auf Tipps von Verstappen.



«Max wusste sehr viel über Carlos und konnte mir ein paar überaus nützliche Hinweise geben. Max weiss auch sehr viel über Daniel. Das ist Teil der Arbeit als Rennfahrers, dass du deinen Stallkollegen richtig einschätzen musst. Auch wenn du grundsätzlich mit dem Anderen auskommen willst, so geht es unterm Strich doch darum, ihn zu bezwingen. Also musst du seine Stärken und Schwächen kennen. Und wenn mir jemand etwas über Daniel erzählen kann, dann wird mir das helfen.»



«Einfach wird es gegen Daniel Ricciardo bestimmt nicht, und selbst wenn ich in der Formel 1 Spass haben will, so ändert nichts die Tatsache – dein erster Gegner ist der Mann im eigenen Team. Wenn ich also herausfinden kann, was Daniel ein wenig auf die Palme bringt, dann ist Max für mich der richtige Ansprechpartner.»