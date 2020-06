Motorsportweltrat bestätigt Corona-Änderungen

Der FIA-Motorsportweltrat hat am Freitag in einem virtuellen Meeting mehrere Beschlüsse gefasst, die nicht nur die Saison 2020 betreffen. Auch der WM-Kalender für die Zeit nach der Coronakrise wurde abgenickt.

Wieviele Rennen die Formel-1-Piloten in diesem Jahr bestreiten werden, steht noch nicht fest, bisher haben die Verantwortlichen des Sports nur den Anfang der Saison 2020 festgelegt, die sich vorerst auf europäischem Boden abspielen soll. Die ersten acht WM-Läufe gehen auf sechs unterschiedlichen GP-Kursen über die Bühne, da am 5. und 12. Juli auf dem Red Bull Ring sowie am 2. und 9. August in Silverstone jeweils zwei Kräftemessen ausgetragen werden. Hinzu kommen die Renntermine in Ungarn (19. Juli), Spanien (16. August), Belgien (30. August) und Italien (6. September).

Die Termine wurden am 2. Juni durch den FIA-Präsidenten genehmigt, was der Motorsportweltrat in seiner virtuellen Sitzung am gestrigen Freitag zur Kenntnis nahm. Das FIA-Gremium bestätigte im gleichen Meeting verschiedene Änderungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022. So wurden etwa diverse Anpassungen am sportlichen Reglement abgenickt, die aufgrund der neuen Covid-19-Schutzmassnahmen vorgenommen wurden.

Diese betreffen etwa die Sperrzeiten der Teams, die Arbeit der Stewards, die Podestzeremonie oder auch die Anzahl der Personen in der Startaufstellung. So können die Stewards ihre Arbeit bei Bedarf auch aus der Ferne verrichten. Die Sperrzeiten der Teams wurden mit Blick auf die neuen Regeln zur Wahrung der sozialen Distanz angepasst. Und auch die Vorgaben zur Reifenzuteilung wurden verändert, damit sowohl Pirelli als auch die FIA flexibler operieren können.

Mit Blick auf die nächsten Jahre wurden auch im technischen Reglement mehrere Anpassungen genehmigt, die unter anderem den Benzindurchfluss oder auch die aerodynamischen Testbeschränkungen und die aus Kostengründen eingeführte Beschränkung der Software- sowie Sprit- und Schmierstoff-Versionen, die ein Team pro Jahr einsetzen darf, betreffen.

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)