Alex Zanardi: Zustand nach OP bleibt sehr ernst

Knapp drei Stunden operierten die Ärzte im Krankenhaus Santa Maria alle Scotte in Siena Alex Zanardi, der sich bei einem Verkehrsunfall ein schweres Schädeltrauma zugezogen hat. Sein Zustand bleibt sehr ernst.

Die Nachricht von Alex Zanardis schwerem Verkehrsunfall hat die ganze Motorsport-Welt erschüttert. Der 53-jährige Italiener ist am gestrigen Freitag um 17 Uhr Ortszeit im Rahmen des Handbike-Rennens «Obiettivo Tricolore» in der Toskana mit einem Lastwagen kollidiert und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Zanardi befand sich bereits «in einem sehr ernstem Zustand», als er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Maria alle Scotte in Siena geflogen wurde, wie es in einer offiziellen Mitteilung heisst. Dort wurde nach Angaben der Klinik eine «heikle neurochirurgische Operation» vorgenommen.

Der Eingriff dauerte knapp drei Stunden und endete kurz vor 22 Uhr, daraufhin wurde der frühere Formel-1-Pilot und vierfache Paralympics-Sieger in die Intensivstation verlegt. «Sein Gesundheitszustand ist sehr ernst», heisst es in einem weiteren Update.

Medienberichten zufolge ereignete sich der Unfall auf der Bundesstrasse 146 auf einem geraden Bergabstück. Dort geriet Zanardi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lastwagen. «Alex hat die Kontrolle über sein Handbike verloren, sich zweimal überschlagen und ist dann mit einem Lastwagen kollidiert. Der Zusammenprall war schrecklich», sagte der Trainer des italienischen Para-Radsport-Nationalteams, Mario Valentini, im «Corriere Della Sera»-Gespräch.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sprach seinem Landsmann Mut zu. «Du hast niemals aufgegeben und mit deiner aussergewöhnlichen Stärke Tausende Schwierigkeiten überwunden. Gib nicht auf. Ganz Italien kämpft mit dir.» Nicht nur in Italien, weltweit reagierten Fans, ehemalige und aktuelle Rennfahrer sowie Teamchefs und andere Vertreter aus der Motorsport-Szene mit Entsetzen auf die Nachricht vom schweren Unfall des charismatischen Sportlers.

Was Hoffnung macht: Zanardi ist ein Kämpfer, eine Ikone. Er hat 2001 bei einem Horrorcrash beide Beine verloren und sich auf beeindruckende Art und Weise in den Hochleistungssport und ins Leben zurückgekämpft. Vor seinem schlimmen Unfall war Zanardi von 1991 bis 1999 in der Formel 1 unterwegs, davor und danach im IndyCar-Sport.

2012 und 2016 gewann Zanardi mit dem Handbike bei den Paralympics insgesamt vier Gold- und zwei Silbermedaillen. Dazu ist er 12-maliger Weltmeister im Paracycling. Auch im Rennauto sorgt er weiterhin für Inspiration und Begeisterung. So nahm er 2018 und 2019 als Gaststarter in der DTM teil.