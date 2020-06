Österreich-GP im Fernsehen: Wetterkapriolen in Sicht

​2019 wurde der Grosse Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring zu einer wahren Hitzeschlacht. Davon kann 2020 keine Rede sein: Ganz im Gegenteil sind in der Steiermark wechselhafte Verhältnisse in Sicht.

Bis zu 36 Grad im Schatten wurden 2019 gemessen, als Max Verstappen seinen zweiten Österreich-GP in Folge gewann. Der Niederländer ellbögelte sich entschlossen am Ferrari von Charles Leclerc ein und gewann vor Zehntausenden seiner wie üblich in Orange gekleideten Fans den Heim-GP von Red Bull auf dem gleichnamigen Ring in der Steiermark.

Wenn die Formel 1 zum ersten Rennen nach der Corona-Zwangspause endlich zum Rennsport zurückkehren kann, dann ist alles anders: Keine Fans auf den Tribünen, im Fahrerlager bleiben die Fachkräfte der verschiedenen Teams und der Zulieferer unter sich, überall werden die strengen Vorschriften des Schutzes gegen SARS-CoV-2 umgesetzt – Abstandhalten, Maske tragen, Handhygiene, Arbeiten in kleinen Gruppen.

Und auch das Wetter wird anders sein als vor einem Jahr: Die Woche beginnt schwülheiss, dann aber nahen Gewitter, und die Temperatur fällt. Aus heutiger Sicht wird der Trainingsfreitag unbeständig bei 22 Grad, am Samstag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 90 Prozent, am Sonntag liegt sie bei immerhin 75 Prozent. Wie üblich in der Region ist es kaum vorherzusagen, ob, wann und in welcher Intensität der Trainings- und Rennbetrieb von Niederschlägen beeinträchtigt wird.

Damit Sie – egal bei welchem Wetter – nichts von der ganzen Action aus der Steiermark verpassen, haben wir für Sie die Sendetermine zusammengefasst.





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 3. Juli

2.30: Sky Sport 1 – GP Belgien 1995

3.15: Sky Sport 1 – GP Monaco 1996

4.00: Sky Sport 1 – die GP-Saison 1999

5.00: Sky Sport 1 – GP USA 2019

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich 2014

8.55: Sky Sport 1 – GP Österreich 2015

10.30: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training

20.30: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

22.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 4. Juli

2.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

8.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Qualifying

14.50: SRF2 – Qualifying

14.55: ORF 1 – Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Juli

7.40: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung