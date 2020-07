Steiermark-GP im Fernsehen: Wetter bestimmt Programm

Am heutigen Samstag stehen die letzte freie Trainingsstunde und das Qualifying zum Steiermark-GP auf dem Programm. Da aber heftige Regenfälle erwartet werden, rechnen die Teams mit Verschiebungen.

Bereits am gestrigen Trainingsfreitag war die Wetterprognose für den heutigen Qualifying-Samstag das Hauptthema in der Boxengasse. Denn die heftigen Niederschläge, die von den Experten vorausgesagt werden, könnten zu einer Verschiebung oder gar zur Absage des zweiten Abschlusstrainings der Saison führen.

In diesem Fall ist es die Zeitenliste des zweiten freien Trainings, welche die Startaufstellung bestimmt. Deshalb waren die GP-Stars bereits in der zweiten Session am Nachmittag schon flott unterwegs, wobei Max Verstappen die Bestzeit aufstelle. Der Niederländer glaubt aber nicht, dass er damit die Pole errungen hat, wie er nach getaner Arbeit erklärte.

Schliesslich könne man das Abschlusstraining auch am Renntag vor dem GP-Start bestreiten, betonte der 22-Jährige: «Ich gehe davon aus, dass wir das Qualifying spätestens am Sonntagmorgen austragen können.»

Das wird vielleicht gar nicht nötig sein, denn die aktuelle Tagesprognose für die Region bestätigt die Gewitter-Befürchtungen der Teams. Ab etwa 17 Uhr sollte sich die Lage etwas beruhigen, dann soll nur noch mässiger Regen fallen. Das Qualifying könnte somit unter Umständen verspätet ausgetragen werden.

Wer sehen will, ob die Formel-1-Piloten noch heute um die Startplätze fighten werden, findet hier die wichtigsten TV-Zeiten.

Steiermark-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 11. Juli

8.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.50: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 12. Juli

0.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

4.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

13.50: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Steiermark Wiederholung