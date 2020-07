Ungarn-GP im Fernsehen: Wem hilft der Regen?

So wie 2018 wird Christian Horner vielleicht auch heute prüfen, ob es schon regnet

​Verkehrte Welt in Corona-Zeiten: Üblicherweise wäre der Ungarn-GP das letzte Rennen vor der Sommerpause, nun wird erst der dritte Saisonlauf ausgetragen – möglicherweise als Regenrennen!

Die Formel 1 startet heute ins dritte Rennwochenende. In einer normalen Saison stünde die Königsklasse kurz vor einmal tief Durchatmen in der Sommerpause; in der Corona-verkürzten Saison ist der Rennklassiker ausserhalb von Budapest erst der dritte WM-Lauf.

«Das ist eine ganz andere Kiste als der Red Bull Ring», hat Weltmeister und Steiermark-GP-Sieger Lewis Hamilton festgehalten. «Hier kommt es nicht so sehr auf rohe Motorleistung an, sondern auf aerodynamische Effizienz.»

Abgesehen von der langen Start/Ziel-Geraden ist der 4,381-km-Kurs eine einzige Abfolge von Kurven, technisch anspruchsvoll. In Sachen Abstimmung sind die Wagen auf vollen Abtrieb eingestellt, sehr wichtig ist auch der mechanische Grip, für gute Beschleunigung aus den Kurven heraus.

2019 erlebten die Fans hier ein atemberaubendes Duell zwischen Max Verstappen (von Pole-Position gestartet) und Hamilton, der Engländer setzte sich am Ende durch.

Dieses Mal könnte das Wetter Zünglein an der Waage spielen. Denn während die meisten Ungarn-GP bei schönem bis sehr heissem Sommerwetter stattfanden, quaken die Wetterfrösche nun: Es bleibt unbeständig und mit 20 bis 22 Grad für die Jahreszeit zu kühl. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am ersten Trainingstag bei 70 Prozent, am Samstag und Sonntag aber bei 90 Prozent.



Wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengestellt, damit Sie von der Action auf dem Hungaroring nichts verpassen.





Ungarn-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 17. Juli

3.30: Sky Sport 1 – GP Steiermark Wiederholung

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – GP Steiermark Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

23.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 18. Juli

7.25: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. Juli

0.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

3.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

6.45: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Ungarn

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Ungarn

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Ungarn Wiederholung

22.00: Sky Sport 2 – GP Ungarn Wiederholung