2. Silverstone-GP im Fernsehen: Wer schlägt Hamilton?

​Beim Geburtstags-GP der Formel 1 (70th Anniversary Grand Prix) stellt sich am Samstag nur eine Frage: Wer schlägt Lewis Hamilton? Realistisch hat allein sein Mercedes-Stallgefährte Valtteri Bottas eine Chance.

Erstes Training zum zweiten Silverstone-GP: Mercedes vor Mercedes, Valtteri Bottas 138 Tausendstelsekunden vor Lewis Hamilton. Zweites Training zum Geburtstags-GP der Formel 1: Noch immer die beiden schwarzen Mercedes vorne, aber dieses Mal der Engländer 176 Tausendstel schneller als der Finne.

Wenn es am 8. August um die Pole-Position zum «70th Anniversary Grand Prix» in der Wiege des Motorsports geht, dann stellt sich nur eine Frage: Wer hindert Lewis Hamilton an seiner 92. Bestzeit in einem Formel-1-Abschlusstraining? Es wäre bereits seine achte auf der Heimstrecke Silverstone, womit er einen weiteren Formel-1-Rekord eingestellt hätte – acht Poles auf der gleichen Bahn, das haben vor ihm Ayrton Senna in Imola erreicht und Michael Schumacher in Suzuka, dazu Hamilton selber in Melbourne.

Realistisch kann nur Bottas dem sechsfachen Weltmeister die Suppe versalzen, aber das Ende des britischen Grand Prix mit den Reifenschäden an beiden Mercedes hat einmal mehr gezeigt: In der Formel 1 ist nichts sicher, bevor die Zielflagge gefallen ist.

Wie sich das Qualifying im zweiten Silverstone-Abschlusstraining innerhalb von acht Tagen entwickelt, das erleben die Fans online oder vor dem Fernseher – hier die wichtigsten Sendetermine in der Übersicht.





«70th Anniversary Grand Prix» 2020 im Fernsehen

Samstag, 8. August

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 9. August

2.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Grand Prix zum 70. Jubiläum Wiederholung





2. Training «70th Anniversary Grand Prix» Silverstone

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,606 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,176 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,815

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,831

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,895

6. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +1,140

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,206

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,261

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,312

10. Esteban Ocon (F), Renault, +1,322

11. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,354

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,396

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,522

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,592

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1,688

16. George Russell (GB), Williams, +1,714

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,929

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,976

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,077

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,349





1. Training «70th Anniversary Grand Prix» Silverstone

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:26,166 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,138 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda, +0,727

4. Nico Hülkenberg (D), Racing Point-Mercedes, +0,776

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,896

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing-Honda, +1,114

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,332

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point-Mercedes, +1,373

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri-Honda, +1,487

10. Esteban Ocon (F), Renault, +1,535

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri-Honda, +1,541

12. Lando Norris (GB), McLaren-Renault, +1,680

13. Romain Grosjean (F), Haas-Ferrari, +1,742

14. Carlos Sainz (E), McLaren-Renault, +1,972

15. George Russell (GB), Williams-Mercedes, +2,004

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams-Mercedes, +2,060

17. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,345

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, +2,489

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Ferrari, +2,794

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,153





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung