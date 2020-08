Lewis Hamilton: Gleiche Story wie Michael Schumacher?

Formel-1-Legende Alain Prost zieht Parallelen zwischen der Dominanz von Lewis Hamilton und Mercedes und den Ferrari-Erfolgen von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher. «Im Grunde ist es die gleiche Story», sagt er.

Nur noch drei Siege fehlen Lewis Hamilton, um mit den 91 GP-Triumphen von Formel-1-Ikone Michael Schumacher gleichzuziehen. Der Brite ist auf dem besten Weg, auch in der Titel-Statistik mit dem deutschen Ausnahmekönner gleichzuziehen, und das kommt nicht von ungefähr, ist sich GP-Veteran Alain Prost sicher.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister und 51-fache GP-Sieger, der heute als Sonderberater für das Werksteam von Renault den Kontakt zur Königsklasse hält, verweist auf die ähnlichen Bedingungen, unter denen die beiden GP-Stars ihre jeweiligen Erfolgssträhnen geniessen durften. Im PA-Gespräch erklärt er: «Es ist unglaublich, was Lewis geschafft hat. Aber das ist nur möglich, wenn du lange dominierst und dich lange an ein Team bindest.»

«Als Michael seine Rekorde einfuhr, dachten wir alle, dass diese für die Ewigkeit sind und keiner sie schlagen kann, weil die Formel 1 so modern geworden ist. Aber nun erleben wir eine Phase der Dominanz von Lewis und Mercedes. Das lässt sich mit der Erfolgssträhne von Ferrari und Michael vergleichen, denn eigentlich ist es die gleiche Story», betont der 65-Jährige.

«Du hast diese perfekte Organisation mit den richtigen Leuten an Bord sowie eine Nummer 1 und eine Nummer 2 bei den Piloten», zählt Prost die gemeinsamen Erfolgsfaktoren auf. «Psychologisch befindest du dich in einer sehr stabilen Lage, was dich in eine sehr starke Position bringt», ist sich der GP-Veteran sicher.

«Die Leute realisieren nicht, was Lewis da leistet, denn er hat einige ausserordentliche Runden gedreht, aber das kann er nur, weil er sich im Team wohl fühlt und das richtige Vertrauen vorhanden ist. Das hilft dir, die letzten Zehntel zu finden», erklärt der frühere Rennfahrer.

Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, DNF

WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung