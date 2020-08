Nick Heidfeld zu Max Verstappen: Seine grösste Stärke

​Der langjährige GP-Fahrer Nick Heidfeld (43) ist voll des Lobes für den Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen, derzeit WM-Zweiter. Der Mönchengladbacher spricht von der grossen Stärke des Niederländers.

Nick Heidfeld ist schwer beeindruckt. Der 183fache GP-Teilnehmer staunt ein ums andere Mal, welche Leistungen Max Verstappen mit Red Bull Racing zeigt. Der Experte der deutschen Sky sagt in seiner Kolumne: «Max Verstappens Leistungen in dieser Saison imponieren mir sehr. Er ist wirklich unglaublich. Er entwickelt sich weiter, treibt das Team nach vorne und holt meistens das Maximum aus einem Rennen heraus.»

«Das besonders Beeindruckende für mich dabei ist, dass er den Status Quo nicht akzeptiert. Wenn man denkt, Mercedes ist nicht zu schlagen und selbst sein Team ihm signalisiert, dass zum jeweiligen Zeitpunkt nicht an einen Angriff zu denken ist, sieht Max diese Grenzen nicht ein.»

«Ross Brawn drückt das wiefolgt aus: Max erinnere ihn an Michael Schumacher – in seiner Fähigkeit, mehr aus einem Auto herauszuholen, als es zu haben scheint. Max ist also nie zufrieden mit dem, was man glaubt, das möglich wäre. Er pusht immer weiter. Das ist eine seiner entscheidenden Stärken.»



«Mercedes legt die Latte in der Königsklasse sehr hoch. Jedes Jahr kommen sie wieder mit Innovationen und verschieben die Grenze des technisch Machbaren. Jede Saison motivieren sie sich neu und zeigen, dass sie die klare Nummer 1 sind. Sie lernen aus Fehlern. Am kommenden Wochenende fährt die Formel 1 in Spa-Francorchamps. Sicher eine der tollsten Strecken im Kalender. Es gibt dort viele Topspeed-Passagen. Hitze – eine der scheinbar wenigen Schwächen von Mercedes – ist nicht zu erwarten. Also ist es offensichtlich, wer mein Favorit ist: Mercedes.»



«Generell befürchte ich, dass es für Red Bull Racing schwierig wird, die Silberpfeile ernsthaft zu gefährden. Aber eben: Nicht alles ist planbar. Auch in der Formel 1 nicht. Dann muss Red Bull Racing zur Stelle sein. Läuft bei Mercedes etwas taktisch oder technisch schief, müssen Max Verstappen und RRB das eiskalt ausnutzen.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung