GP-Stars von FIA gewarnt: Schon 17 Fahrer bestraft

​Die GP-Stars zeigten im Qualifying von Monza 2019 eine lächerliche Darbietung, und auch im Formel-3-Training 2020 ging es drunter und drüber. Die Regelhüter kennen kein Pardon: Strafen für 17 Fahrer!

Erleben die Formel-1-Fans am 5. September das nackte Chaos? Niemand hat vergessen, welch jämmerliche Darbietung die hochbezahlten Stars vor einem Jahr zeigten, als zahlreiche Piloten so lange versuchten, sich Raum für eine freie Runde im Qualifying zu erzeugen, bis die meisten von ihnen zu spät über die Ziellinie fuhren, den letzten schnellen Lauf also gar nicht mehr beginnen konnten.

Und keiner soll glauben, dass sich das Problem inzwischen erledigt hätte. Schon im freien Formel-1-Training standen sich die Herren Fahrer auf den Rädern herum, in der Formel 2 war das Gleiche zu beobachten, aber den Vogel schossen dann die Formel-3-Piloten ab: Von den 30 Nachwuchsfahrern erhielten nach der Qualifikation gleich 17 Strafen wegen Behinderung!

Auch in der Formel 1 kündigt sich Ärger an: Valtteri Bottas nannte zwei seiner Kollegen Blinde, Lance Stroll monierte, Piloten hätten vor ihm so gut wie angehalten, und Lando Norris jammerte am Funk: «Ich fasse es nicht, wie langsam hier Einige herumgondeln.»

Formel-1-Rennleiter Michael Masi hat angekündigt, dass es für solche Sperenzchen kein Pardon geben wird. Die vier Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Tom Kristensen (Dänemark) und Paolo Longoni (Italien) werden dieses Mal besonders genau hinschauen.

Masi hat in einem Schreiben festgehalten: «Jeder Wettbewerber und seine Fahrer werden an Artikel 27.4 des Sportgesetzes erinnert. Aus Sicherheitsgründen wird jede Form von Behinderung den Rennkommissaren weitergereicht. Die im freien Training erreichten Zeiten sind Masstab für die Kommissare, um darüber zu entscheiden, ob ein Pilot während seiner Aufwärmrunde unnötig langsam fährt.»



Die FIA wird ferner eine Maximalzeit für eine Runde ausgeben, wenn ein Fahrer seinen schnellen Lauf hinter sich hat und an die Boxen zurückkehrt.





2. Training, Italien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,192 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,262 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,897

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,929

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,036

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,121

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,184

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,197

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,311

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,402

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,505

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,541

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,594

14. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,691

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,888

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,896

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,955

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,062

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,633

20. George Russell (GB), Williams, +2,735





1. Training, Italien

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:20,703 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,245 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,797

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,852

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,938

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,964

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,044

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,044

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,086

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,118

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,201

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,281

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,428

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,706

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1,719

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 1,849

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,916

18. Roy Nissany (IL), Williams, +2,123

19. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,285

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,417





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung