Monza-GP im Fernsehen: Pole wichtig wie in Monaco

​Verblüffend: Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza ist die Pole-Position so wichtig wie auf dem Stadtkurs von Monaco. Erzeugen die neuen Motoreinstellungen eine neue Reihenfolge?

Vor dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Italien in Monza stellt sich die Frage: Was werden die neuen Motoreinstellungen im Qualifying bewirken? Zur Erinnerung: Ab sofort muss in der Quali und im Rennen die gleiche Einstellung des 1,6-Liter-V6-Hybridmotors verwendet werden, der so genannte Party-Modus ist passé, wenn also über kurze Zeit mehr Leistung freigesetzt wird. Ob diese neue Vorschrift an der Reihenfolge etwas ändert, erfahren wir ab 15.00 Uhr im Qualifying.

Ein Blick auf die letzten zehn Jahre zeigt verblüffenderweise: Die Pole-Position in Monza ist fast so wichtig wie in Monaco. In Italien hat der Mann auf Pole-Position seit 2010 acht Mal gewonnen, Quote also 80 Prozent. In den Strassen von Monte Carlo fuhr der Mann auf Pole seit 2009 ebenfalls in acht der letzten zehn Ausgaben zum Sieg!

Obschon die Tempi in Monte Carlo niedrig, in Monza aber sehr hoch sind: Überholen ist im Parco di Monza knifflig, weil der Verfolger mit Luftturbulenzen zu kämpfen hat und das Reifen-Management schwieriger ist.

Wer sich dieses Mal die Pole-Position schnappt, erfahren die Formel-1-Anhänger online oder vor dem Fernseher, hier sind die wichtigsten Sendetermine.





Italien-GP im Fernsehen

Samstag, 5. September

5.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 6. September

5.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.55: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Italien-GP Wiederholung