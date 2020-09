3. Training Russland: Bestzeit von Lewis Hamilton

Nachdem sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas am Vortag die Zeitenlisten dominiert hatte, setzte sich WM-Leader Lewis Hamilton in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Russland-GP an die Spitze.

Die letzte freie Trainingsstunde in Sotschi fand bei trockenen Bedingungen und 26 Grad Aussentemperatur statt und es dauerte wie üblich ein paar Minuten, bis sich die ersten Wagen auf der Piste zeigten. Das McLaren-Duo machte den Anfang, und Teamchef Andreas Seidl offenbarte im Sky Sports F1-Interview, dass Lando Norris das Qualifying und Rennen mit der neuen Fahrzeugnase und dem neuen Frontflügel bestreiten wird, während Sainz mit der alten Konfiguration angreifen wird.

Bald füllte sich die Piste mit den beiden Haas-Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen, auch Mercedes-Star Valtteri Bottas und Renault-Werksfahrer Daniel Ricciardo rückten aus. Der Finne und der Australier waren am Trainingsfreitag schnell gewesen, wobei Bottas zwei Mal die Bestzeit aufstellen konnte. Der 31-Jährige setzte sich bei seinem zweiten Versuch mit 1:35,183 min an die Spitze und auch sein Teamkollege Lewis Hamilton gab Gas.

Der Weltmeister und WM-Leader patzte aber in der siebten Kurve und musste sich mit 0,745 sec Rückstand auf seinen Teamkollegen auf Platz 3 einreihen. Doch noch blieb ihm genug Zeit, um sich zu verbessern. Nachdem sich Pierre Gasly kurzzeitig an der Spitze gezeigt hatte, verbesserte Bottas die Bestmarke auf 1:34,289 min. Der Franzose unterhielt die Zuschauer daraufhin mit einem Dreher in der 15. Kurve, während sich Hamilton mit 1:34,499 min auf die zweite Position verbesserte.

Diese durfte er aber bald wieder abgeben, denn Max Verstappen kam bis auf 17 Tausendstel an die Zeit von Bottas heran, womit er sich zum ersten Verfolger des Spitzenreiters mauserte. Auch zur Halbzeit lautete die Top-10-Reihenfolge Bottas, vor Verstappen, Hamilton, Gasly, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Ricciardo und Lance Stroll. Kimi Räikkönen, Alex Albon, Sainz, Sebastian Vettel, Magnussen, Nicholas Latifi, George Russell, Norris, Giovinazzi und Romain Grosjean komplettierten die Zeitenliste.

Das Schlusslicht aus Genf hatte sichtlich Mühe, seinen Haas-Renner auf der Piste zu halten. Wie gewohnt hielt er mit seiner Meinung nicht hinter den Berg und funkte hörbar verzweifelt: «Jungs, ich kann mit diesem Auto einfach nichts anfangen. Es tut mir leid, aber langsam habe ich genug. Ich bin eine Sekunde von der Pace entfernt und muss in fast jeder Kurve einen Crash vermeiden, weil die Balance nicht stimmt.»

20 Minuten vor dem Ende der Session legte Bottas auf frischen weichen Reifen nach und verbesserte sich auf 1:34,055 min, womit er den Vorsprung auf Verstappen auf knapp zweieinhalb Zehntel vergrösserte. Dennoch musste er die Spitzenposition bald abgeben, denn Hamilton schaffte es in 1:.33,279 min um die Piste.

Der sechsfache Champion hielt sich vorerst vor seinem Teamkollegen an der Spitze, dahinter leuchteten immer neue Namen auf, denn auch der Rest des Feldes gab nun auf den weichen Reifen Gas. Vettel, der sich zwischenzeitlich auf der vierten Position befand, wurde bis auf den siebten Platz durchgereicht. Hamilton durfte sich am Ende über die Bestzeit freuen, während Grosjean ganz am Ende noch einen Dreher in der 15. Kurve hinlegte.

3. Training, Sotschi

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,279 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,776 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,817

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,960

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,973

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,027

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,315

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,489

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,508

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,513

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,527

13. George Russell (GB), Williams, +1,700

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,978

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,013

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,172

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,311

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,320

19. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,324

20. Lando Norris (GB), McLaren, +2,702