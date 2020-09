Formel 1 in Russland: 3256 Corona-Tests, 7 positiv

​In vielen Ländern steigen die Corona-Fallzahlen wieder an, das zeigt sich auch bei den Tests in der Formel 1: Innerhalb von sieben Tagen wurden 3256 Tests gemacht, 7 davon fielen positiv aus.

In zahlreichen Ländern kämpfen Regierungen und Gesundheitsbehörden mit steigenden Corona-Fallzahlen. Im Motorsport-Heimatland Grossbritannien beispielsweise wurden am 24. September 6604 neue Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 bestätigt, so viele wie seit vergangenem April nicht mehr. Mit 41.936 Todesfällen hält Grossbritannien einen traurigen Europa-Rekord in Sachen Corona. Die Regierung reagiert unter Anderem mit einer früheren Sperrstunde in den Pubs.

Der Anstieg mit Infektionen macht sich auch in der Formel 1 bemerkbar: Der Autosport-Weltverband FIA und die Formel-1-Leitung bestätigen, dass in der Zeitspanne von 18. bis 24. September 3256 neue Corona-Tests durchgeführt wurden, 7 davon sind positiv ausgefallen. Formel 1 und FIA nehmen grundsätzlich keine Stellung dazu, um wen es sich handelt, aber von einem Fall wissen wir: Der englische F1TV-Journalist und Buchautor Will Buxton bestätigte über seine sozialen Netzwerke, dass er sich mit Corona angesteckt habe und sich nun in Quarantäne befände.

Insgesamt sind in der Formel 1 seit Anfang Juli mehr als 44.000 Tests durchgeführt worden, alle in der Königsklasse tätigen Fachkräfte müssen sich in einem Rhythmus von fünf Tagen testen lassen. Bei der Einreise nach Russland galt: Kein Test darf älter als 72 Stunden sein. Russland meldete am 25. September 7212 bestätigte Fälle.

Formel-1-Rennleiter Michael Masi zum Vorgehen von FIA und Formel 1 gegen Corona: «Wir arbeiten mit grossen Blasen und kleineren Blasen, das hat sich bewährt. Wir haben das komplette Fachpersonal in 57 Hauptgruppen geteilt und in ungefähr hundert Untergruppen. Alleine innerhalb der FIA-Fachkräfte haben wir mehr als ein Dutzend solch kleiner Blasen geschaffen. In meinem Rennbüro zum Beispiel sitzen vier Leute, und diese vier Leute sitzen abends im Hotel auch am gleichen Tisch.»



Der prominenteste Corona-Erkrankte der Formel 1 ist bisher der Mexikaner Sergio Pérez: Der Racing Point-Fahrer musste die Rennen in Silverstone auslassen und wurde damals durch Nico Hülkenberg ersetzt.





2. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:33,519 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,267 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,058

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,204

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,328

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,371

7. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,529

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,533

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,620

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,664

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,691

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,723

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,942

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,997

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,044

16. George Russell (GB), Williams, +2,056

17. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,108

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,210

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,534

20. Romain Grosjean (F), Haas, +3,339





1. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34,923 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,507 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,654

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,873

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,042

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,138

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,307

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,331

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,400

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,783

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,973

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,047

13. Lando Norris (GB), McLaren, +2,187

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2,278

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,307

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,507

17. George Russell (GB), Williams, +2,672

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,726

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,793

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,861





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0