Fernando Alonso: Hamilton auch 2021 nicht zu stoppen

​Lewis Hamilton ist 2020 mit Mercedes auf bestem Weg zu seinem siebten WM-Titel. Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso glaubt: Der Engländer schnappt sich im nächsten Jahr gleich Titel Nummer 8.

Seit kurzem hat der Onlinevideothek-Sender und Video-on-Demand-Anbieter Amazon Prime sein Angebot erweitert – durch die fünfteilige Dokuserie «Fernando». Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist dafür ein Jahr lang von Kameras begleitet worden.

«Fernando» zeigt Alonsos Leidenschaft für den Wettbewerb und den Menschen unter dem Helm. 2019 trat der Asturier unter Anderem in Indianapolis und Le Mans an, im Januar 2020 nahm er an der Rallye Dakar teil. Der engere Kreis um Fernando Alonso kommt in der Doku ausführlich zu Wort – sein Manager Luis García Abad, seine Schwester Lorena Alonso, seine Partnerin Linda Morselli und sein Freund Carlos Sainz. Durch sie lernen die Zuschauer auch den Privatmann Alonso kennen.

Im Rahmen der Doku-Präsentation hat der 32fache GP-Sieger darüber gesprochen, wieso er ab 2021 wieder Formel-1-Rennen fährt. «Ich komme gewiss nicht zurück, damit ich in den schicksten Restaurants essen kann oder so viel fliege. Nein, ich komme nur aus einem Grund zurück – ich will gewinnen.»

Alonso wollte eigentlich dann in die Königsklasse zurückkehren, wenn das neue Reglement eingeführt wird. Die komplett anderen Rennwagen sollten 2021 eingeführt werden, aber wegen der Coronakrise wurde das um zwölf Monate verschoben. «Ich steckte in einem echten Dilemma. Die neuen Autos wurden auf 2022 verschoben, daher musste ich mich entscheiden: Will ich wirklich so lange warten? Oder ergreife ich die Gelegenheit 2021 und kann mich ein Jahr lang gründlich vorbereiten? Letztlich kam mir das als der richtige Weg vor.»



Der Formel-1-Champion von 2005/2006 und Langstrecken-Weltmeister von 2018/2019 erklärt weiter: «Wir wissen doch, dass auch 2021 niemand anders als Lewis Hamilton und Mercedes gewinnen werden. Für 2022 jedoch ist das völlig offen: Alpine, Ferrari, Red Bull Racing. Aber auch so lässt sich nicht sicherstellen, dass wir gegen Mercedes ankommen. Das ist ja keine genaue Wissenschaft oder unerschütterliche Mathematik. Wir werden uns so gut es geht vorbereiten und hoffen, dass wir bei der Musik sind.»





