Mercedes: Bottas 1., Hamilton in Schwierigkeiten

​Das übliche Formel-1-Bild ist am ersten Trainingstag in Portugal ein wenig verzerrt: An Valtteri Bottas als Schnellsten am Freitag haben wir uns gewöhnt. Aber Lewis Hamilton nur Achter? Der Brite auf Erklärungssuche.

Valtteri Bottas ist der Freitag-Champion: Es fällt auf, dass der 31jährige Finne überdurchschnittlich oft am Freitag der schnellste Mann ist. Diesen Ruf hat der neunfache GP-Sieger in der Algarve gefestigt, Schnellster des ersten Trainings im Autódromo Internacional do Algarve, Schnellster auch im zweiten.

Der Finne ist mit der Arbeit zufrieden: «Schönes Wetter, Bestzeit, alles in Butter. Die Piste war ziemlich rutschig. Es erinnerte mich an unsere ersten Besuche in Austin und Sotschi. Der neue Asphalt wird sich noch entwickeln. Der Grund für die vielen Dreher: Wenn du die Haftung verlierst, schmiert das Heck schlagartig weg. Die Balance in langsamen Kurven muss noch besser werden.»

Weniger gut ist es im zweiten freien Training in Südportugal bei Weltmeister Lewis Hamilton gelaufen. Der Engländer taucht nur auf dem achten Rang auf und sagt: «Die Piste hat es wirklich in sich. Die Höhenunterschiede bedeuten, dass du in vielen Kurven nicht sehen kannst, wo es hingeht. Am Ausgang von Kurve 8 schaust du nur in den Himmel. Die Pistenoberfläche ist extrem glatt. Es ist knifflig, die Reifen in den optimalen Betriebsbereich zu bringen, nicht einmal die weichste Mischung. Das war kein einfacher Tag.»

«Es hat auch nicht geholfen, dass der Wind im Laufe des Tages stärker geworden ist. Dazu kamen die Unterbrechungen. Das hat alles unser Programm ein wenig durcheinandergebracht. Mein Auto hat sich im ersten Training besser angefühlt. Zum zweiten Training haben wir die Abstimmung geändert, aber die Balance war danach weniger erfreulich. Zum Glück fahren Valtteri und ich mit einem vergleichbaren Set-up. Unsere Jungs werfen sich jetzt auf die Analyse, und morgen werden wir einen besser liegenden Rennwagen haben.»





2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456





1. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:18,410 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,339 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,781

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,899

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,955

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,031

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,497

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,544

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,648

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,714

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,790

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,797

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,868

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,436

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,544

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,759

18. George Russell (GB), Williams, +2,964

19. Esteban Ocon (F), Renault, +3,263

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,644





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0