Sebastian Vettel (6.): «Den Ferrari besser verstehen»

​Solide Leistung von Ferrari im zweiten freien Training zum Portugal-GP: Charles Leclerc auf Rang 4, Sebastian Vettel Sechster. Der Deutsche sagt: «Die neuen Teile helfen, den Wagen besser zu versthen.»

So weit vorne haben wir die beiden Ferrari schon lange nicht mehr gesehen: Charles Leclerc fuhr im zweiten freien Training im Autódromo Internacional do Algarve die viertbeste Zeit, Sebastian Vettel rundete die gute Team-Leistung mit Platz 6 ab, knappe drei Zehntelsekunden hinter dem Monegassen.

Der 53fache GP-Sieger Vettel über seinen ersten Trainingstag in Südportugal: «Die Piste ist wegen des neuen, glatten Asphalts wahnsinnig rutschig. Das Layout aber ist wirklich toll. Mit unseren Verbesserungen sind wir auf dem richtigen Weg, aber uns ist auch klar, dass dies nicht alles auf den Kopf stellen wird. Aber die neuen Teile helfen uns dabei, den Wagen besser zu verstehen.»

Der viertplatzierte Leclerc sagt: «Ich bin mit der Arbeit zufrieden. Für mich bleiben aber Fragezeichen, denn auf dem Nürburgring waren wir im Training auch bei der Musik, doch im Rennen konnten wir das Tempo der anderen nicht halten. Bislang stimmt der Speed auf eine schnelle Runde.»

«Der Asphalt hier ist extrem rutschig. Das Heck will ständig ausbrechen, aber das macht das Fahren auch interessant. Die Strecke an sich ist fabelhaft. Aber ich habe länger als auf einen, für mich neuen Bahnen gebraucht, um meinen Weg zu finden. In vielen Kurven siehst du den Ausgang nicht, das ist gar nicht so einfach. Wenn du einmal den Rhythmus gefunden hast, geht es gut. Was mich überrascht hat: Die Piste hat sich kaum entwickelt, das wird am Samstag und Sonntag interessant.»





2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456





1. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:18,410 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,339 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,781

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,899

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,955

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,031

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,497

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,544

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,648

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,714

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,790

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,797

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,868

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,436

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,544

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,759

18. George Russell (GB), Williams, +2,964

19. Esteban Ocon (F), Renault, +3,263

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,644





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0