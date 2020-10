125 gestrichene Rundenzeiten: FIA lockert Regeln

Am Trainingsfreitag wurden auf dem Autódromo Internacional do Algarve mehr als 100 Rundenzeiten gestrichen, weil die Piloten die Pistengrenzen missachtet hatten. Deshalb bekommen die GP-Stars nun mehr Spielraum.

Formel-1-Rennleiter Michael Masi liess die GP-Stars schon zum Start des Wochenendes in Portugal wissen, dass die Einhaltung der Streckengrenzen in den Kurven 1, 4 und 15 von den Rennkommissaren Tim Mayer, Felix Holter, Vitaly Petrov und Paulo Magalhães besonders genau beobachtet werde.

Die Vorgabe lautete: Wer mit allen Vieren über die weisse Linie fährt, mit der die Streckengrenze markiert wird, dem wird im Training die Rundenzeit gestrichen. Im Rennen gibt es zwei Warnungen, danach muss der Pistensünder mit einer Zeitstrafe rechnen.

Williams-Pilot George Russell warnte bereits vor dem Start des ersten Trainings: «In Kurve 1 fuhren die Piloten schon im Formel-3-Auto mehrheitlich neben der Bahn. Und da werden alle GP-Fahrer die Möglichkeiten ausreizen.» Damit behielt er recht. Am Trainingsfreitag wurden alleine in der ersten und vierten Kurve 125 Regelverstösse mit einer gestrichenen Rundenzeit geahndet.

Deshalb hat Rennleiter Masi beschlossen, die Regeln zu lockern. Als Streckengrenze wird in der ersten und vierten Kurve nicht mehr die weisse Linie betrachtet, sondern die rot-weissen Randsteine. Solange die GP-Renner damit in Kontakt bleiben, wird die entsprechende Rundenzeit auch nicht gestrichen. Für die letzte Kurve gelten andereRegeln. Als Regelverstoss wird geahndet, wenn am Kurvenausgang kein Teil des Autos in Kontakt mit der Strecke bleibt.

2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456