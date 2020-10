George Russell: Keine Mercedes-Hilfe bei Williams

​George Russell ging davon aus, dass er 2021 seine dritte GP-Saison bei Williams fahren wird. Aber die Briten denken an ein Engagement von Sergio Pérez. Mercedes-Junior Russell ist auf sich allein gestellt.

«Ich habe für 2021 einen Vertrag, also gehe ich davon aus, dass ich auch nächste Saison in einem Williams sitze.» Das sagte Mercedes-Zögling George Russell zu seiner Zukunft. Aber in der Corona-Saison 2020 spielt auch der Transfermarkt verrückt. Denn ein Vertrag ist keine Garantie. Den hatte Sergio Pérez bei Racing Point auch, aber er wird 2021 trotzdem nicht in einem Rennwagen aus Silverstone sitzen, wenn das Team als Aston Martin antritt. Anstelle des Mexikaners wurde Sebastian Vettel engagiert.

Genau dieser Pérez scheint bei den neuen Besitzern von Williams, der Investmentfirma Dorilton Capital ein heisses Thema für 2021 zu sein. Der Mittelamerikaner ist nicht nur einer der verlässlichsten Fahrer im Feld, er bringt auch Sponsoren mit. Das kann George Russell nicht bieten, sein heutiger Williams-Stallgefährte Nicholas Latifi aber schon. Fährt Williams also 2021 mit Latifi und Pérez, und George Russell guck in die Röhre?

Williams-Teamchef Simon Roberts hat sich am Autódromo Internacional do Algarve geweigert, Russell und Latifi als Fahrer 2021 zu bestätigen; er hat den Konktakt zu Pérez auch nicht dementiert.

Aber welche Rolle spielt Mercedes? Toto Wolff sagt zur Zukunft des 22jährigen Russell bei meinem Kollegen Dieter Rencken von racefans.net: «Wir wissen alle, was George kann. Er ist ein kommender Formel-1-Star, und er ist von seinen Teamgefährten ungeschlagen. Er setzt mit einem selten konkurrenzfähigen Wagen Highlights und ist eine Bereicherung für jeden Rennstall.»



«Aber es gibt daneben auch eine finanzielle Wirklichkeit, die ich nicht komplett einschätzen kann. Es liegt absolut im Ermessen der neuen Williams-Besitzer und von Simon, wie sie weiter vorgehen sollen. Wir haben uns über Georges Rolle im Team unterhalten, aber unterm Strich liegt die Entscheidung bei ihnen.»





2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456





1. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:18,410 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,339 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,781

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,899

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,955

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,031

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,497

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,544

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,648

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,714

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,790

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,797

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,868

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,436

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,544

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,759

18. George Russell (GB), Williams, +2,964

19. Esteban Ocon (F), Renault, +3,263

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,644





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0