Pierre Gasly (7.): Feuer bei AlphaTauri ein Rätsel

​Die Mechaniker von AlphaTauri haben viel Arbeit vor sich: Der Rennwagen von Pierre Gasly begann im zweiten freien Training zu brennen. Der Franzose sagt: «Wir wissen noch nicht, was da passiert ist.»

Das zweite Training im Autódromo Internacional do Algarve musste zwei Mal mit der roten Flagge unterbrochen werden: Wegen der Kollision zwischen Lance Stroll und Max Verstappen und davor wegen des brennenden AlphaTauri-Renners von Pierre Gasly. Das Heck des Wagens stand lichterloh in Flammen, zum Glück waren die Streckenposten schnell zur Stelle.

Der Monza-GP-Sieger sagt über den Zwischenfall: «Es ist noch nicht ganz klar, was da eigentlich passiert ist. Wir haben einen Dauerlauf mit den weichen Reifen verpasst. Bislang scheint der Wagen schnell zu sein, aber ich war mit der Balance nicht komplett zufrieden. Ich hoffe, dass ich ohne Schwierigkeiten durch das dritte Training komme, um für die Qualifikation perfekt vorbereitet zu sein.»

Vor dem Brand hatte der Franzose mit der siebtschnellsten Zeit gezeigt, dass mit AlphaTauri zu rechnen ist.



Jonathan Eddolls, der leitende Renningenieur von AlphaTauri, sagt: «Pierre konnte im ersten freien Training seinen Dauerlauf deshalb nicht fahren, weil er an seinem Wagen einen schleichenden Plattfuss hatte, also einen Reifen, der langsam Luft verliert. Das ist bedauerlich, denn diese Erfahrungswerte fehlen jetzt. Wir untersuchen noch, was genau beim Feuer passiert ist. Wir wissen aber, dass es kurz zuvor eine Art elektrischen Black-out gegeben hat. Inwiefern der mit dem darauf folgenden Brand etwas zu tun hat, wird analysiert.»





2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456





1. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:18,410 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,339 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,781

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,899

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,955

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,031

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,497

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,544

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,648

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,714

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,790

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,797

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,868

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,436

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,544

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,759

18. George Russell (GB), Williams, +2,964

19. Esteban Ocon (F), Renault, +3,263

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,644





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0