Portugal-GP im Fernsehen: Wer holt die Pole-Position?

​Vor dem zwölften Abschlusstraining 2020 stellt sich die Frage: Valtteri Bottas oder Lewis Hamilton? Nur die Mercedes-Fahrer haben in der Corona-verkürzten Saison bislang Pole-Positions erobert.

Geht die Dominanz von Mercedes-Benz im Abschlusstraining weiter? In der Corona-verkürzten Saison 2020 stand bislang jedes Mal ein Mercedes-Benz auf Pole-Position – Valtteri Bottas drei Mal, Lewis Hamilton acht Mal. Die letzte Nicht-Mercedes-Pole geht zurück auf den 16. November 2019, als Max Verstappen in Interlagos (Brasilien) vom Platz des Trainingsschnellsten losfahren konnte. Bottas jagt seine 15. Pole-Position in der Formel 1, Lewis Hamilton seine 97.

Das Geschehen am Freitag hat gezeigt: Das Autódromo Internacional do Algarve hat es in sich. Reihenweise rutschen die Fahrer von der Bahn, dazu wurden in den ersten beiden Trainings in Südportugal 125 Runden nicht gezählt, weil es der Fahrer mit den Pistengrenzen nicht so genau genommen hatte. Ein solcher Patzer kann im Qualifying entscheidend sein.

Nicht vergessen: In der Nacht zu Sonntag endet die Sommerzeit, und es beginnt die Winterzeit. Die Uhren werden daher um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Da auch die Portugiesen umstellen, wir aber eine Stunde Zeitunterschied zum iberischen Land haben, erfolgt der Rennstart lokal um 13.10 Uhr, unserer Zeit also 14.10 Uhr.





Portugal-GP im Fernsehen

Samstag, 24. Oktober

9.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

18.45: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Oktober

8.15: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.00: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2– Portugal-GP Wiederholung





2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456





1. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:18,410 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,339 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,781

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,899

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,955

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,031

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,497

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,544

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,648

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,714

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,790

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,797

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,868

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,436

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,544

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,759

18. George Russell (GB), Williams, +2,964

19. Esteban Ocon (F), Renault, +3,263

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,644





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0