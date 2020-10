Christian Horner, Red Bull Racing: Albon muss zulegen

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner macht klar: Alexander Albon muss sich seinen Platz 2021 verdienen. «Wenn wir eine andere Lösung suchen, müssen wir über unseren Fahrer-Pool hinausblicken.»

Wer fährt 2021 an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull Racing-Honda? Monatelang haben RBR-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater dem jungen Thai-Briten Alexander Albon die Stange gehalten. Aber Horner sagt auch klipp und klar: Alexander muss sich seinen Platz verdienen.

Der junge Londoner hat neben Max Verstappen einen schweren Stand. Verstappen ist WM-Dritter mit 147 Punkten und acht Podestplatzierungen, Albon ist derzeit WM-Siebter mit 64 Punkten, er konnte nur einmal aufs Siegerpodest, als Dritter in Mugello.

Horner und Marko wollten von Albon in der Saison 2020 eine markante Leistungssteigerung sehen, aber oft ist der Abstand zu Verstappen schlicht zu gross. Gesucht wird auch ein Fahrer, der regelmässig üppig punkten kann.

Horner sagt in Portugal: «Wir wollen, dass sich Alex seinen Platz verdient. Er soll uns davon überzeugen, dass es für ihn keine Alternative gibt. Jeder im Team will, dass er Erfolg hat. Ich ging davon aus, dass Mugello für ihn ein Wendepunkt war. Er hatte einige schwierige Wochenenden. Er darf sich nicht unterkriegen lassen, er soll hier in Portugal und dann auch in Imola starke Leistungen zeigen. Darauf konzentrieren wir uns im Moment. Wir brauchen zwei Rennwagen, die nahe beieinander liegen, um den Kampf gegen Mercedes aufzunehmen. Das muss unser Ziel sein.»



Dr. Helmut Marko sagt: «Wenn der Wagen sich nicht so verhält, wie Albon das will, dann wird er leicht aus dem Konzept gebracht.»



Einer der beiden AlphaTauri-Piloten – also Pierre Gasly oder Daniil Kvyat – kommt als Albon-Nachfolger gemäss Horner nicht in Frage: «Nein, ich glaube, AlphaTauri ist in Sachen Fahrer gut aufgestellt. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Albon.» Zudem waren der Russe und der Franzose schon RBR-Fahrer, Horner und Marko wissen, was sie können.



Horner weiter: «Wenn wir uns nach einer anderen Lösung als Albon umsehen müssen, müssen wir das ausserhalb unseres Fahrer-Pools machen – einfach, weil wir sonst niemanden erhältlich haben aus unserem Programm.»



Erwiesen schnelle und zuverlässige Fahrer sind Sergio Pérez oder Nico Hülkenberg. Christian Horner bestätigt: «Es gibt einige Piloten hoher Qualität, die für nächstes Jahr noch kein Auto haben.»





2. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:17,940 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,595 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,803

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,898

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,173

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,235

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,238

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,368

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,556

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,703

11. George Russell (GB), Williams, +1,881

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,961

13. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +2,047

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,525

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,550

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,740

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,789

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,927

19. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,043

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,456





1. Training, Portimão

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:18,410 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,339 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,781

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,899

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,955

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,031

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,497

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,544

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,648

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,714

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,790

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,797

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,868

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,436

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,544

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,759

18. George Russell (GB), Williams, +2,964

19. Esteban Ocon (F), Renault, +3,263

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,644





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0