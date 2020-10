Emilia Romagna-GP im Fernsehen: Neues Format

​Der Grosse Preis der Emilia Romagna in Imola findet an nur zwei Tagen statt. Es gibt einen offiziellen Grund dafür und eine Erklärung, welche der Wahrheit für dieses Format näherkommen dürfte.

Wir stehen vor dem dritten WM-Lauf 2020 in Italien: Nach dem Grossen Preis von Italien in Monza und dem Grand Prix der Toskana in Mugello nun ein WM-Lauf, der «Grosser Preis der Emilia Romagna» genannt wird; es handelt sich um den ersten Formel-1-WM-Lauf im Autodromo Enzo e Dino Ferrari seit 2006. Damals wurde das Rennen als Grosser Preis von San Marino ausgetragen.

Neu ist nicht nur der Name, neu ist auch das Format: Training und Rennen finden an nur zwei Tagen statt – mit einem freien Training am Samstagmorgen von 10.00 bis 11.30 Uhr und dem Abschlusstraining am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr. Das Rennen am Sonntag über 63 Runden ist früh angesetzt: Es beginnt bereits um 13.10 Uhr, weil in der Emilia Romagna die Sonne am 1. November schon um 17.00 untergeht.

Die offizielle Begründung für das Zweitagesformat: Die Formel 1 muss vom Portugal-GP aus Portimão nach Italien reisen. Aber jetzt mal ehrlich: Früher haben Rennen in Aserbaidschan und Montreal innerhalb von acht Tagen stattgefunden, und das klappte auch. Der triftigere Grund für die Formel 1, in Imola nur an zwei Tagen zu fahren: Es handelt sich um einen Versuch für die Zukunft der Königsklasse. Denn angedacht ist längerfristig, das WM-Programm auszubauen bis 25 Rennen im Jahr, einen Teil aber dann nur an zwei Tagen abzwickeln.

Beim Grossen Preis der Eifel konnten am Freitag die Hubschrauber nicht fliegen, weil sie beim Krankenhaus nicht hätten landen können. Wetterbedingt hatten wir dort also bereits eine Zweitagesveranstaltung. Natürlich haben die Teams das gestemmt. Also wird das auch in Imola kein Problem sein.



Wie sich das verkürzte GP-Wochenende in Italien entwickelt, verfolgen Sie online oder im Fernsehen – dank unserer Übersicht verpassen Sie so gut wie nichts.





Emilia Romagna-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 31. Oktober

6.45: Sky Sport 2 – Portugal-GP Wiederholung

8.45: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

9.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Freies Training

9.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.00–11.30: Freies Training

11.45: Sky Sport 2 – Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 1. November

4.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

14.55: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)