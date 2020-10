Imola-GP im Fernsehen: Fragezeichen für Mercedes

In Imola war das Mercedes-Team noch nie unterwegs, deshalb gehen die WM-Leader mit einigen offenen Fragen ins verkürzte Rennwochenende, wie Motorsportdirektor Toto Wolff betont.

Auf dem Autódromo Internacional do Algarve konnte Lewis Hamilton seinen 92. Formel-1-Sieg einfahren und damit einen neuen ewigen Rekord aufstellen, obwohl er beim Start zunächst zurückgefallen war. Der sechsfache Champion kämpfte sich aber wieder an die Spitze zurück und war der Erste, der nach 66 Rennrunden die Zielflagge sah.

«Es war beeindruckend mitzuerleben, wie Lewis seinen 92. Formel 1-Sieg eingefahren hat», freut sich Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff. «Es ist, wie es Michael Schumacher oft gesagt hat: Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Wir erleben gerade den fantastischen Weg eines der grössten Sportler unserer Zeit und ich bin gespannt darauf, wohin dieser Lewis noch führen wird.»

Mit Blick aufs jüngste Rennen hält der Wiener fest: «Sobald wir am vergangenen Wochenende die Reifen ins richtige Fenster gebracht hatten, hatten wir in Portimão ein gutes Tempo. Wir haben Portugal mit der bestmöglichen Punktausbeute verlassen, unseren Vorsprung in beiden Weltmeisterschaften ausgebaut und liegen damit im Rennen, um unser ultimatives Ziel für dieses Jahr zu erreichen.»

«Jetzt konzentrieren wir uns auf Imola, wo uns erneut eine Strecke erwartet, auf der die Formel 1 lange nicht gefahren ist», erklärt Wolff weiter. Und er mahnt: «Die Strecke weist eine lange Tradition auf, aber das Mercedes-Werksteam ist dort noch nie gefahren. Somit gibt es vor dem Wochenende noch einige Fragezeichen.» Trotzdem ist die Vorfreude gross: «Es ist grossartig, erneut in Italien zu fahren, wo wir bereits auf der dritten Strecke in dieser Saison antreten werden.»

Eine der Herausforderungen ist das verkürzte Rennwochenende, an dem die GP-Stars und ihre Ingenieure mit nur einem Training auskommen müssen: «Uns erwartet ein ungewohnter Zeitplan ohne Fahrbetrieb am Freitag und mit nur einem Training am Samstagvormittag. Auf dem Nürburgring haben wir einen ungewollten Vorgeschmack darauf erhalten, als die beiden Freitagstrainings wegen des Regens abgesagt wurden.»

«Wir gehen von einem arbeitsreichen Training aus, in dem die Teams so viel wie möglich fahren werden, um sich bestmöglich auf das Qualifying und Rennen vorzubereiten. Dabei kommt es darauf an, das schnellstmögliche Lerntempo zu erzielen. Wir haben in diesem Jahr bereits spannende Rennen auf den neuen Strecken gesehen und das kürzere Wochenendformat wird die Situation noch einmal zusätzlich würzen. Die Fans dürfen sich also auf ein interessantes Wochenende freuen», prophezeit Wolff.

Wer nicht verpassen will, wie gut die Formel-1-Teams und GP-Stars mit den neuen Bedingungen zurechtkommen, findet hier die wichtigsten Sendezeiten.

Emilia Romagna-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 31. Oktober

6.45: Sky Sport 2 – Portugal-GP Wiederholung

8.45: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

9.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Freies Training

9.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.00–11.30: Freies Training

11.45: Sky Sport 2 – Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 1. November

4.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

14.55: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung