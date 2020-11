Ex-GP-Pilot Tonio Liuzzi: Corona, Spital, Beatmung

​Wie jetzt erst bekannt wurde, erkrankte der Italiener Vitantonio Liuzzi Ende Oktober an Covid-19: Der 80fache GP-Teilnehmer musste ins Krankenhaus eingeliefert und beatmet werden – Lungenentzündung!

Der langjährige Formel-1-Fahrer Vitantonio «Tonio» Liuzzi ist an Covid-19 erkrankt. Liuzzi – von Imola 2005 bis Interlagos 2010 in der Königsklasse 80 Mal am Start – hat sich vor zwei Wochen in Mailand mit dem Coronavirus infiziert, so wie auch seine Gattin Francesca und die dreieinhalbjährige Tochter. Der heute 39jährige Liuzzi musste sich in Spitalpflege begeben, der WM-15. der GP-Saison 2010 musste dort sogar beatmet werden.

Tonio erholt sich derzeit von einer beidseitigen Lungenentzündung, die im Krankenhaus von Chieti in den Abruzzen behandelt wurde. Zum Glück verbesserte sich der Zustand von Liuzzi im Spital schnell.

Seine Ehefrau Francesca Caldarelli sagt gegenüber der Zeitung «Il Centro»: «Wir waren in Mailand. Tonio bekam Fieber, hustete, hatte Halsschmerzen, er verlor Geruch- und Geschmackssinn. Nicht einmal Parfüm konnte er riechen.»



«Wir beschlossen, nach Hause zu fahren, nach Sambuceto, wo wir uns isolierten. Dort verschlechterte sich sein Zustand rapide. Er war bleich, die Augen lagen tief in ihren Höhlen, er fühlte sich erschöpft und hatte Atemprobleme. Wir haben dann einen Arzt angerufen, kurz darauf stand schon die Ambulanz vor dem Haus. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Diagnose – Lungenentzündung. Ich bin den Ärzten für ihre beherzte Hilfe sehr dankbar. Ich weiss nicht, wie alles gekommen wäre, ohne ihr Eingreifen.»



Tonio Liuzzi hatte im Juli 2020 für den Autosport-Weltverband in Österreich und England als Rennkommissar gearbeitet.





