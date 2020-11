Franz Tost (AlphaTauri): So gut ist Yuki Tsunoda

​Der 20jährige Japaner Yuki Tsunoda hat in Imola zum ersten Mal einen Formel-1-Renner bewegt. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost sagt, wie der Honda-Schützling dabei aus seiner Sicht abgeschnitten hat.

Yuki Tsunoda wird am 5. November mit einem gewaltigen Muskelkater aufgewacht sein. Der junge Japaner gab nach seinem Formel-1-Debüt mit einem 2018er Renner in AlphaTauri-Farben zu: «Das Fahren war weniger extrem als erwartet, was den Speed angeht, aber die körperliche Belastung war grösser als ich gedacht hätte. Ich glaubte, ich hätte einen starken Nacken. Wie sich herausstellte, ist er nicht stark genug. Mein Kopf nickte immer nach vorne beim Bremsen, die Bremsleistung eines GP-Renners ist wirklich unfassbar.»

Natürlich hat sich AlphaTauri-Teamchef Franz Tost den Imola-Test des Red Bull-Juniors nicht entgehen lassen: Immerhin geht es um die Frage, ob der 20jährige Honda-Schützling schon reif genug ist, um 2021 an der Seite von Pierre Gasly die Formel-1-WM zu bestreiten.

Der Tiroler Tost sagt nach 72 Runden (350 Kilometer) von Tsunoda: «Wir haben mit Yuki einen überaus produktiven Test fahren können. Die Verhältnisse waren nicht einfach, am Morgen war die Bahn noch nass. Daher ging Tsunoda zunächst mit Regenreifen auf die Bahn.»

«Auch wenn die Bahn nass war, konnten wir sehen, dass Yuki schnell Vertrauen ins Auto fasst. Das zeigte sich auch, als die Bahn trocknete und wir ihm Slicks mit auf den Weg geben konnten. Seine Rundenzeiten haben sich markant und eindrucksvoll verbessert.»



«Nach der Mittagspause ging dieser Trend weiter, Yuki hat sich von Runde zu Runde gesteigert. Gleichzeitig glänzte er mit fundierten Aussagen über seinen Rennwagen, da hat er unsere Erwartungen vollauf erfüllt. Wir haben den Tag mit einer Rennsimulation abgeschlossen, wobei Tsunoda überaus konstant gefahren ist. Ich habe einen Mann am Lenkrad gesehen, der alles unter Kontrolle hat.»



«Wir können es nicht erwarten, Yuki erneut ins Auto zu setzen. Fest steht heute, dass er ganz sicher in Abu Dhabi für uns fahren wird.»



Dies im Rahmen des Nachwuchsfahrertests, ans WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit anschliessend. Es ist aber auch möglich, dass Tsunoda noch an freien Formel-1-Trainings teilnehmen wird, sowohl in Bahrain als auch in Abu Dhabi.



In Bahrain wäre das eine Doppelbelastung, denn dort stehen für Tsunoda die letzten vier Formel-2-Rennen der Saison auf dem Programm (28./29. November sowie 5./6. Dezember). Der Japaner liegt derzeit auf dem dritten Zwischenrang.





