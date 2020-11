Feuer-Crash von Grosjean: Eine schlimme Erfahrung

Nicht nur die Fans waren schockiert, als Romain Grosjeans Haas-Renner im Bahrain-GP beim Crash in Flammen aufging. Auch die Gegner des Genfers trauten ihren Augen kaum, als sie den Unfall sahen.

Die ganze Formel-1-Welt hielt den Atem an, als Romain Grosjean ausgangs der dritten Kurve des Bahrain-Rundkurses in die Leitplanken krachte und sich sein auseinandergerissener Renner in einen Feuerball verwandelte. Besonders schlimm war die Szene für die restlichen GP-Stars, die gleich die rote Flagge gezeigt bekamen und in die Boxengasse abbiegen mussten.

Williams-Junior George Russell erklärte im Sky Sports F1-Interview: «Unglaublich! Wenn der Halo nicht gewesen wäre, dann hätte das Ganze ein ganz anderes Ende genommen, denke ich. Auch die Art und Weise, wie er aus dem Unfall rauskam, war einfach unfassbar. Soweit ich es verstanden habe, ist er mehr oder weniger okay und das zeigt, wie sehr sich die Sicherheit im Sport verbessert hat. Wir können nur dankbar dafür sein.»

AlphaTauri-Pilot Daniil Kvyat, dem Grosjean vor dem Einschlag in die Leitplanken vor die Fahrzeugnase fuhr, erklärte: «Es war ein Schock, zuerst war ich ziemlich sauer, dass er so rüberzog und fragte mich, was er denn da mache. Aber sobald ich das Feuer im Rückspiegel sah, änderte ich meine Meinung und ich hoffte nur noch, dass er okay war. Das war nichts Schönes, was ich da sah, und ich bin einfach nur glücklich, dass es ihm weitgehend gut geht. Es war eine Erinnerung daran, dass wir etwas Gefährliches tun.»

Sein Teamkollege Pierre Gasly gestand: «Es war ehrlich gesagt fürchterlich. Zunächst wusste ich nicht, was los war. Ich sah die Bilder und war schockiert, denn in meiner Generation habe ich so etwas noch nie gesehen. Früher passierte so etwas schon mal, aber es war wirklich beängstigend. Als ich sah, dass er aus dem Auto stieg, war ich einfach nur glücklich, aber es war furchterregend. Zum Glück hat der Halo funktioniert, ich habe ihm während der Unterbrechung eine Textnachricht geschickt und gute Besserung gewünscht.»

McLaren-Pilot Carlos Sainz erklärte: «Das war nicht einfach, speziell auf dem Weg zur Boxengasse, als die rote Flagge geschwenkt wurde. Ich sah den Wagen brennen und hatte keine Informationen zu seinem Zustand. Das war eine sehr schlimme Erfahrung und die ganze Szene war unglaublich mit dem grossen Feuer. Aber Gottseidank sahen wir dann Romain aus dem Auto steigen, ich war unfassbar erleichtert. Das war eine Erinnerung daran, dass wir die Sicherheit der Autos und des Sports weiter verbessern müssen. Und es war auch ein Beweis dafür, dass wir jedes Mal, wenn wir in diese Monster steigen, unser Leben riskieren. Das muss respektiert werden. Heute haben wir gesehen, dass solche Unfälle immer noch passieren können.»

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0