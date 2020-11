Romain Grosjean: Zur Beobachtung im Krankenhaus

Formel-1-Routinier Romain Grosjean hat seinen schweren Unfall vom Bahrain-GP offenbar mit leichten Verbrennungen überstanden. Die Nacht verbringt der Genfer im Krankenhaus, wie Teamchef Günther Stainer berichtet.

Kurz nachdem Romain Grosjeans Renner in den Leitplanken gelandet und in Flammen aufgegangen war, konnte Haas-Teamchef seiner besorgten Mannschaft Entwarnung geben, wie er nach dem ereignisreichen Bahrain-GP im TV-Interview mit Sky Sports F1 verriet: «Es war natürlich hart, aber wir haben gleich versucht, ihnen die gute Nachricht zu vermitteln, dass alles okay ist. Wir wollten einfach informieren, was passiert ist, denn das Team war natürlich schockiert. Und sobald wir wussten, dass er in Ordnung ist, habe ich das auch weitergegeben. Dann haben wir die Bilder gesehen und die sagen mehr als alle Worte.»

Mit seinem Schützling, der mit leichten Verbrennungen an beiden Handrücken ins Krankenhaus geflogen wurde, konnte Steiner auch schon reden. «Ich habe soeben mit ihm telefoniert und er ist in einem guten mentalen Zustand, es geht im gut», offenbarte der Südtiroler. «Er bleibt nun über Nacht i Krankenhaus, weil sie ihn weiter beobachten wollen, Aber er hat mir gesagt, dass es ihm gut geht und es scheint auch nichts gebrochen zu sein.»

«Seine Hände sind wegen der Verbrennungen bandagiert, aber abgesehen davon habe er sich nichts weiter verbrannt. Er war sehr positiv, wir können also sehr glücklich sein», fügte Steiner an, der auch erzählte: «Sein Physio hat sich gleich mit seiner Frau in Verbindung gesetzt, denn sie kennen sich sehr gut. Und ich habe versucht, anzurufen, aber man kann sich vorstellen, wie beschäftigt sie sind. Als ich ihn vorher kontaktieren wollte, war er mit seinem Sohn am Telefon, wie mir gesagt wurde. Ich denke, alles ist unter Kontrolle.»

Ob Grosjean nächste Woche wieder im Haas-Renner sitzen und mitmischen kann, steht noch nicht fest. Über Alternativen will der Teamchef noch nich diskutieren. «Wie ich Romain kenne, will er gleich wieder zurückkehren. Wir werden morgen sehen, wie es geht, wenn sie die Verbände abnehmen. Für mich ist im Moment das einzig Wichtige, dass nichts Schlimmes passiert ist. Es war natürlich nicht gut, dass dieser Unfall geschehen ist. Aber er ist in Sicherheit und gesund. Den Rest werden wir morgen sehen, wenn wir mit den Ärzten sprechen. Es gibt noch keinen Notfallplan, ausser denjenigen, dass Romain im Auto sitzt, wenn er dazu in der Lage ist.»

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0