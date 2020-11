Lewis Hamilton zur Feuer-Gefahr: «Ich war blasiert»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton sagt nach dem furchterregenden Unfall von Romain Grosjean: «Die Overalls 2020 wurden schwerer, und ich fand, das sei doch gar nicht nötig. Ich war blasiert.»

Das grosse Glück von Grosjean im Unglück beim Feuerunfall in Bahrain: Er war die ganze Zeit über bei Bewusstsein und konnte sich selber aus dem Feuer befreien. Versuche der FIA haben bewiesen – für jenen Fall, dass der Halo entfernt werden sollte, lassen sich die Titanstreben in zwei Sekunden (vorne) und in fünf Sekunden (an den Seiten) zerschneiden. Entsprechendes Gerät haben die FIA-Rettungsmannschaften in ihren Fahrzeugen. Aber für diesen Vorgang war gewiss nicht vorgesehen, dass ein Fahrzeug dabei in Vollbrand steht und der Pilot ohnmächtig ist.

Der Halo war ohne jeden Zweifel der Lebensretter von Romain Grosjean in Bahrain. Aber ebenso wichtig war die Schutzkleidung aus Helm, feuerfester Unterwäsche samt Balaclava (Sturmhaube), Overall, Handschuhen und Rennstiefeln. Grosjean war zwischen 20 und 25 Sekunden im Feuer, bis er sich aus dem Wagen befreien und über die Leitschiene in die Arme von Rennarzt Ian Roberts werfen konnte. Der Engländer war bestüzt: «Das Visier von Romains Helms war geschmolzen.»

Weltmeister Lewis Hamilton sagt: «Ich habe schon sehr lange keinen so furchterregenden Unfall mehr gesehen. Wir sind krass daran erinnert worden, wie gefährlich unser Sport ist, bei diesem Tempo kann alles passieren. Ich bin dankbar dafür, wie die Arbeit für mehr Sicherheit ständig vorangetrieben wird.»

«Ich fand die Bilder unfassbar, wie plötzlich aus den Flammen ein Rennfahrer auftaucht. So etwas kannten wir doch nur aus alten Filmen von Autorennen.»

Vor der Saison 2020 ist die jüngste Generation von Formel-1-Overalls eingeführt worden. Weltmeister Hamilton sagt: «Die Anzüge sind massiger geworden, schwerer auch, und das will eigentlich kein Fahrer. Ich war blasiert. Ich fand, die alten Anzüge seien doch gut genug. Heute hat sich gezeigt: Die Overalls zu verbessern, das war überaus weise.»



Trotzdem: Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte Grosjean beim schlimmen Aufprall das Bewusstsein verloren. Denn der feuerresistente Overall schützt nur ungefähr 60 Sekunden lang vor den Flammen. Die Schutzausrüstung muss Temperaturen jenseits von 750 Grad aushalten können. Kaum anzunehmen, dass Streckenposten und Rennärzte einen ohnmächtigen Piloten so schnell befreien können.



Viele Formel-1-Fans sind ohnehin entsetzt: Hatte der Formel-1-Sport die Gefahr Feuer nicht scheinbar gebannt? Ex-GP-Fahrer Alexander Wurz auf ORF: «Bei solch einem Aufprall mit diesen Beschädigungen reissen alle Benzinleitungen auf. Der Tank selber ist, so wie ich es auf den Bildern erkennen konnte, intakt geblieben. Was da verbrannt ist, sah enorm aus, war aber gemessen an den 100 Kilogramm Sprit im Tank nur eine kleine Menge.»



Wurz fügt hinzu: «Romain hat zudem wahnsinniges Glück gehabt, dass er nicht so in der Leitschiene steckte, dass ihm der Ausgang versperrt war.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0