Mick Schumacher: Weiterhin von Ferrari unterstützt

Sein Formel-1-Debüt wird Mick Schumacher mit dem Haas-Team bestreiten, der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher bleibt aber Teil der Ferrari-Familie, wie Mattia Binotto betont.

Die langersehnte Bestätigung von Mick Schumachers Beförderung in die Formel 1 ist erfolgt, der 21-Jährige wird im nächsten Jahr an der Seite von Rookie Nikita Mazepin für das Haas-Team an den Start gehen, er hat einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, wie die US-Truppe am heutigen Mittwochmorgen mitgeteilt hat.

Schumacher, der zwei Rennen vor dem Saisonende die Formel-2-WM anführt, ist seit zwei Jahren Teil der Ferrari-Nachwuchstruppe «Ferrari Driver Academy» und wird auch in Zukunft von derselben unterstützt, wie Ferrari-Teamchef Mattia Binotto betont. «Wir sind sehr glücklich, das Formel-1-Debüt von Mick im nächsten Jahr mit dem Haas-Team bestätigen zu können», erklärt der Italiener.

«Die amerikanische Mannschaft verbindet eine starke und etablierte Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari und Mick, der ein junges Talent ist, hat nun die Möglichkeit, mit dem Team fortschritte zu erzielen, während er weiterhin von der Ferrari Driver Academy unterstützt wird, wie das schon in den vergangenen Jahren der Fall war», fügt der Ingenieur an.

Die Zusammenarbeit mit Ferrari sei langfristig, betont Binotto daraufhin, und verspricht: «Wirr waren seinen Fortschritt genau mitverfolgen, als Fahrer und als Mensch.» Und er sagt stolz: «Micks Aufstieg in die Formel 1 ist ein weiterer Beweis für die Wirksamkeit der Ferrari Driver Academy bei der Förderung junger Piloten, und wir können es kaum erwarten, ihn im Cockpit zu sehen, was am 15. Dezember im Rahmen des Nachwuchsfahrer-Tests in Abu Dhabi auch der Fall sein wird.»