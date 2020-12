Abu Dhabi-GP im TV: Mercedes mit Fragezeichen

Valtteri Bottas war am Trainingsfreitag in Abu Dhabi der Schnellste, erlebte aber keinen reibungslosen Tag

Der Auftakt ins letzte Rennwochenende der Saison gestaltete sich für Mercedes schwierig: Technische Probleme und die rote Flaggen verkürzten den Trainingsfreitag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Die Tagesbestzeit stellte zwar Valtteri Bottas im zweiten Training zum Abu Dhabi-GP mit 1:36,276 min auf. Dennoch blieben am Trainingsfreitag in der Wüste noch einige Fragen offen für die Weltmeister-Truppe von Mercedes. Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin sprach denn auch von einem kniffligen Tag und verwies auf das Bremspedal-Problem von Lewis Hamilton im ersten Training und Bottas’ Gaspedal-Sorgen in der zweiten Session. «Das haben wir vorsichtshalber während des zweiten Trainings gewechselt», offenbarte er.

Shovlin warnte aber auch: «Durch diese beiden Probleme haben wir einige Runden verloren und wegen der roten Flagge gegen Trainingsende konnten wir keinen Longrun auf den Medium-Reifen absolvieren. Mit Blick auf das Tempo sahen wir auf einer schnellen Runde okay aus. Aber wir konnten aus den weichen Reifen nicht das Optimum herausholen, da sie sich nur sehr schwer optimieren lassen.» Und er versprach: «Daran werden wir vor dem Qualifying noch etwas arbeiten.»

«Leider konnten wir uns kein besonders gutes Bild davon machen, wo wir im Renntrimm stehen. Im ersten Training sind wir nur einen kurzen Stint auf den harten Reifen gefahren, in der zweiten Session waren wir nur mit den Prototyp-Reifen unterwegs», seufzte der 47-jährige Brite.

«Aber ich glaube, dass wir da alle im gleichen Boot sitzen, deshalb denke ich nicht, dass wir uns dadurch zwangsläufig im Nachteil befinden werden. Trotzdem gehen wir ohne die übliche Menge an Informationen über die Reifen und die Balance ins Rennen», stellte Shovlin daraufhin klar. Wer wissen will, wie viel schneller Mercedes auf den weichen Reifen sein kann und wer sich die Pole zum letzten Formel-1-Rennen des Jahres holen wird, findet hier alle TV-Zeiten.

