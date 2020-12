Sebastian Vettel (Ferrari): Danke-Helm von Leclerc

Leclerc zeigt an der Seite seine Startnummer in Form von Fotos mit Vettel

​Das Training auf dem Yas Marina Circuit zeigt: Sebastian Vettel wird sich von Ferrari kaum mit einer Galavorstellung verabschieden. Dafür gab es von seinem Stallgefährten Charles Leclerc eine Überraschung.

Die Tifosi werden sich darauf einstellen müssen, auch wenn es bitter ist: Ferrari wird die Formel-1-WM 2020 in aller Wahrscheinlichkeit auf dem sechsten Schlussrang beenden, das ist das schlechteste Team-Ergebnis seit vierzig Jahren, als sich Ferrari mit Schlussrang 10 bis auf die Knochen blamierte.

Die Leistungen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc in den ersten beiden Trainings zum WM-Finale von Abu Dhabi lassen nicht darauf schliessen, dass die Italiener nochmals ein Ausrufezeichen setzen können, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Die beiden GP-Sieger kümmerten sich im ersten Training um Arbeit hinsichtlich 2021. Sie rückten mit Rennern aus, vollgepackt mit Messgittern. Nach diesen aerodynamischen Studien in den ersten 90 Minuten ging es so richtig an die Arbeit mit den Reifen, dies im zweiten Training, das zu einer Quali- und Renn-relevanteren Zeit ausgetragen wurde.

Vettel und Leclerc testeten beide 2021er Reifen von Pirelli, je gut ein Dutzend Runden lang. Dann wurde das Programm geteilt: Der Monegasse lotete die 2020er mittelharten Walzen aus, der Heppenheimer kümmerte sich um die Dauerläufe auf der harten Mischung. Die Arbeit wurde für kurze Quali-Simulationen mit dem weichen Pirelli unterbrochen. Bei Leclerc reichte das für die achtschnellste Zeit, Vettel versumpfte auf Rang 15.



Der vierfache Formel-1-Champion sagt: «Ein Tag gemischter Eindrücke. Wir haben noch Hausaufgaben. Wir haben es nicht geschafft, die Reifen ins optimale Betriebsfenster zu bringen, das gilt besonders für die weichen Pirelli.»



«Was das Abschlusstraining angeht, so sehe ich uns ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor einer Woche. Wenn wir es schaffen, eine fehlerfreie Runde auf die Bahn zu brennen, dann liegt ein Platz in den ersten Zehn drin. Das wäre zum Abschied natürlich schön.»



Was Sebastian Vettel gefreut hat: «Charles hat mich mit einem Dankeschön-Helmdesign überrascht, das finde ich sehr nett.»





2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856





1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0