Ralf Schumacher: Bottas zerbrochen, jetzt Kündigung?

​GP-Sieger Ralf Schumacher bezweifelt, dass der Finne Valtteri Bottas 2021 im Mercedes sitzen wird, nach seiner Leistung im Sakhir-GP. «Ich glaube, dass Bottas ein Stück weit zerbrochen ist», sagt der Sky-Experte.

Valtteri Bottas hat in Sakhir gegen den jungen George Russell keine gute Figur gemacht. Der 22jährige Engländer lag als Hamilton-Ersatzmann in der Qualifikation nur einen Hauch hinter dem Finnen, und dies in einem ungewohnten Auto, im Rennen fuhr Bottas dem Briten hinterher. Natürlich hat das viel Kritik erzeugt und die Frage aufgeworfen, ob ein Bottas in dieser Form auch 2021 der richtige Mann sei im zweiten Mercedes neben Lewis Hamilton.

Der 45jährige Ralf Schumacher hat das Sakhir-GP-Wochenende als Formel-1-Experte der deutschen Sky beobachtet. Der sechsfache GP-Sieger sagt in der Sendung Warm-Up: «Ich glaube, dass Bottas nächstes Jahr nicht mehr im Mercedes sitzen wird. Vielleicht wird das jetzt an seiner Leistung im letzten Rennen von Abu Dhabi abhängen. Aber wenn er wieder so ein Rennwochenende wie in Sakhir hat, dann ist das Risiko für Mercedes zu gross. In den letzten Rennen war seine Performance wirklich schlecht. Dann kann man mit so einem Fahrer nicht ins nächste Jahr gehen und Punkte sammeln, um die Konstrukteurs-WM zu gewinnen.»

Teamchef Toto Wolff hat sich auch gewundert, wie Bottas in Sakhir neben den Rennstiefeln stand. Aber der Wiener beteuert: «Valtteri hat die bedingungslose Unterstützung des Teams. Es ist nicht leicht, eine WM-Niederlage einzustecken. Dass das seinen Tribut fordern würde, war zu erwarten. Aber Valtteri wird sich wieder aufrappeln.»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist nicht dieser Ansicht: «Ich glaube, dass Bottas ein Stück weit zerbrochen ist. Ich glaube, das Pendel hat schon in eine Richtung ausgeschlagen. Und ich würde mich beinahe wundern, wenn sich Valtteri dieses Wochenende in Abu Dhabi rehabilitieren könnte.»



Was die Verträge angeht, ist eigentlich alles geregelt: Bottas wurde im vergangenen August von Mercedes-Benz für eine fünfte Saison bestätigt, George Russell beteuert, dass er 2021 Williams fahre. Kommt es zu einem Platzwechsel? Ralf Schumacher knallhart: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Williams einen solchen Bottas zurückhaben möchte. Ein Ausscheiden bei Mercedes wäre wohl sein Karrieren-Ende.»





2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856





1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0