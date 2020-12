Lewis Hamilton 3. nach Corona: «Bin völlig fertig»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton erreicht beim letzten WM-Lauf der GP-Saison 2020 auf dem Yas Marina Circuit dem dritten Platz: «Ich bin selten nach einem Rennen so fertig gewesen.»

Die aufregendste Szene von Mercedes spielte sich nach dem Fallen der Zielflagge ab: Die beiden Fahrer der Dauer-Weltmeister zeigten auf der Start/Ziel-Geraden vor leeren Tribünen Kringel. Dann stieg der siebenfache Champion Lewis aus, die Bewegungen alle ein wenig langsamer als sonst, das übliche Federn verschwunden.

Der Engländer sagt nach seiner 165. Podestplatzierung in seiner Formel-1-Karriere und Platz 3 hinter Max Verstappen und Valtteri Bottas: «Du kannst nicht immer gewinnen. Aber wenn ich daran denke, was in den vergangenen zehn Tagen alles passiert ist, dann bin ich zunächst mal froh, dass ich überhaupt einen Rennwagen fahren konnte und es sogar aufs Podest geschafft habe.»

«Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, denn ich fühle mich nicht auf der Höhe. Der Grand Prix war unglaublich hart, ich war selten nach einem Rennen so fertig. Es kommt nicht oft vor, dass ich wirklich froh bin, die Zielflagge zu sehen, aber heute war das so.»

«Natürlich hat mich die Corona-Erkrankung Kraft gekostet, wir reden hier von einem massigen Energieverlust. Aber ich bin auch ein wenig stolz auf mich, dass ich mich durchgebissen habe. Nun freue ich mich darauf, mich erholen zu können und wieder in Form zu kommen.»



Wie sehr stand Hamilton zum Schluss unter Druck, den dritten Platz vielleicht noch an Alex Albon zu verlieren? «Ich sah natürlich, dass Alex näherkommt, und die Red Bull Racing-Renner waren im Rennen sauschnell. Ich musste mich schon zusammenreissen. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, ich war froh, dass das Rennen vorbei war.»



«Wenn dieses Rennen ein Vorgeschmack gewesen ist auf 2021, dann kann ich gut damit leben. Es wäre doch fabelhaft, einen echten Kampf um den Titel mit Red Bull Racing zu erleben.»



«Und dann freue ich mich auf 2022, wenn wir hoffentlich Rennwagen haben, mit welchen wir den Gegnern folgen können. Ihr habt sicher gesehen – das war ein eher fades Rennen. Aber heute ist es einfach so, dass die Aerodynamik schon durcheinandergebracht wird, wenn du vier Sekunden hinter einem Gegner liegst, geschweige denn dichtauf. Ich hoffe, mit den der neuen Rennwagengeneration 2022 wird das anders sein. Ach ja, und wir brauchen bessere Reifen!»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0