Gerhard Berger zu Albon und Pérez: Red Bull ist loyal

​Der ehemalige Tiroler Formel-1-Pilot Gerhard Berger spricht in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die Fahrefrage bei Red Bull Racing und analysiert die Vor- und Nachteile.

Der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger (61) war zu Gast in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» und sprach über die abgelaufene Formel-1-Saison. Der Österreicher freute sich sehr über den Sieg von Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen beim Finale von Abu Dhabi: «Max ist ein hervorragender Pilot. Er ist immer vorne dabei und fährt konstant auf höchstem Niveau.»

Berger weiter: «Der Schlüssel zum Sieg beim WM-Finale ist der Samstag gewesen. Normalerweise ist es bei der Spezial-Power von Mercedes ja kaum möglich, die Pole-Position zu erringen, aber Max hat das auf dem Yas Marina Circuit geschafft. Wenn man dann im Rennen diese Führung verteidigt, fährt man in unverwirbelter Luft, da lässt sich ein Grand Prix kontrollieren. Genau das hat Max getan.»

Der Thai-Brite Alex Albon hat in Arabien Rang 4 herausgefahren, aber noch ist nicht klar, ob das reichen wird, um seinen Platz bei Red Bull Racing zu behalten. Der 210fache GP-Teilnehmer Berger sagt zur Frage Alex Albon oder Sergio Pérez: «Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mit Albon hat man einen jungen Fahrer, den man aus den eigenen Reihen zum Siegfahrer bringen will. Pérez ist eine konstante Grösse, der Grand Prix gewinnen hat, wie er in Sakhir bewiesen hat.»

«Wen man da vorne fährt, muss man mit zwei Top-Fahrern arbeiten. Red Bull ist aber dafür bekannt, loyal zu sein, daher hat Albon seine Chance. Gleichwohl kann ich mir vorstellen, dass Verstappen/Pérez eine starke Konstellation wäre.»



«Mit Max Verstappen hat man einen absoluten Top-Mann. Aber man muss sich auch absichern. Das Ziel von Red Bull Racing muss darin bestehen, mit Fahrer und Team Weltmeister zu werden.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0