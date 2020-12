Stefano Domenicali: «Müssen die Regeln vereinfachen»

Stefano Domenicali, der ab dem nächsten Jahr die Nachfolge von Formel-1-CEO Chase Carey antritt, will die komplexen Formel-1-Regeln vereinfachen und die Kosten der Motoren senken, um neue Hersteller anzulocken.

Nachdem Honda den Formel-1-Ausstieg angekündigt hat, werden nach 2021 mit Mercedes, Ferrari und Renault nur noch drei Motorenhersteller in der Formel 1 mitmischen. Verständlich, dass die Suche nach neuen Herstellern weit oben auf der To-Do-Liste von Stefano Domenicali steht.

Der 55-jährige Italiener, der ab 2021 als Nachfolger von Formel-1-CEO Chase Carey das Zepter in der Königsklasse schwingen wird, erklärte bei den Kollegen der «Gazzetta dello Sport»: «Wir können die Hersteller nicht mit den Kosten der heutigen Motoren konfrontieren.»

Deshalb soll die nächste Motoren-Generation, die nach den aktuell eingesetzten 1,6-Liter-V6-Turbo-Hybridmotoren zum Einsatz kommen wird, deutlich billiger ausfallen, fügte Domenicali an. «Wir wollen die Fehler vermeiden, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Und wir müssen die Regeln vereinfachen. Wenn man sich das technische oder sportliche Reglement anschaut, dann wirkt es wie eine Bibel. Das Regelwerk muss vereinfacht werden, gleichzeitig müssen wir den Interpretationsspielraum so klein wie möglich halten und Grauzonen vermeiden.»

Ausserdem will der frühere Ferrari-Teamchef die Leistung der Fahrer wieder mehr ins Rampenlicht rücken. «Wir müssen dafür sorgen, dass unser Sport die Fahrer wieder verstärkt in den Mittelpunkt stellt. Wie zum Beispiel im Motorradsport, bei dem man merkt, dass es der Fahrer ist, der den Unterschied macht. Und in dieser Hinsicht war die Formel 1 noch nie so gut aufgestellt wie jetzt, mit so vielen jungen und so starken Fahrern», erklärt er.

Und auch neben der Piste sollen die Fans künftig noch mehr geboten bekommen. Domenicali sagt dazu: «Wir wollen die Leute nicht nur durch die Fahrer einbeziehen. Ein GP muss ein Mix aus Sport, Unterhaltung und Musik sein, wie ein Konzert, ein einzigartiges Erlebnis.»

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi