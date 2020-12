Christian Horner: Wieso Sergio Pérez so wertvoll ist

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner (47) blickt auf die vergangene Grand-Prix-Saison zurück und sagt, wieso Albon-Nachfolger Sergio Pérez für das Team so wertvoll ist.

Red Bull Racing-Honda hat die Konstrukteurs-Meisterschaft 2020 auf dem zweiten Gesamtrang abgeschlossen, nur Mercedes war besser; Max Verstappen ist zum zweiten Mal in Folge nach 2019 WM-Dritter geworden. RBR-Teamchef Christian Horner blickt in seiner Kolumne so auf die vergangene Saison zurück: «Wir konnten mit Max Verstappen ein paar Highlights setzen, wie etwa den Sieg in Silverstone beim 70jährigen Geburtstag der Formel 1 oder der Triumph beim WM-Finale von Abu Dhabi. In beiden Rennen haben wir Mercedes klipp und klar besiegt, die Erfolge sind uns nicht in den Schoss gefallen. Max ist in diesem Jahr vorbildlich gefahren, er hat jede Gelegenheit mit beiden Händen gepackt.»

«Für Alexander Albon war es ein Jahr des Lernens und der Entwicklung. Es war erst die zweite Saison für Alex in der Königsklasse. Herausragend waren die Podestplatzierungen in Mugello und Bahrain. Es ist bestimmt nicht einfach, neben Max zu bestehen, der nicht nur sechs Jahre Formel-1-Erfahrungen mitbringt, sondern auch zu den Besten der Startaufstellung gehört. Alex hat viel von Max gelernt, und sie haben gut zusammengearbeitet.»

Der 47jährige Engländer sagt weiter: «Wer 2021 an der Seite von Max Verstappen fahren soll, das war Anlass zu Debatten und zu teilweise sehr hohem Druck auf Alex. Ich fand, er ist mit diesem Druck sehr gut umgegangen. Seine Kraft, seine Widerstandsfähigkeit und seine Klasse waren offensichtlich.»

«Alle von uns wollten, dass Alex auch 2021 für uns fährt. Also waren wir zur Entscheidung gelangt, dass wir nach Abschluss der Saison alle Daten auf den Tisch legen und dann objektiv entscheiden. Als wir uns den Abstand zwischen Max und Alex anschauten und gleichzeitig die starken Leistungen von Sergio Pérez in Betracht zogen, besonders in der zweiten Saisonhälfte, kamen wir zur Einsicht, dass der Mexikaner dieses Cockpit verdient.»



«Wir haben uns zum ersten Mal seit 2007 für einen Piloten ausserhalb des Förderprogramms von Red Bull entschieden. Aber wenn wir Mercedes mit einem möglichst starken Team in Bedrängnis bringen wollen, dann werden die Erfahrung und der Speed von Sergio Pérez ganz elementar sein.»



«Alex bleibt ein wichtiger Teil des Rennstalls, er kümmert sich um Entwicklungen für 2022 und soll sich für die Rückkehr als Stammfahrer empfehlen.»





