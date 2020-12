Christian Horner: Die Wahrheit über Adrian Newey

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner über Weihnachten bei den Horners. Er verrät, was Kindermund über Adrian Newey sagt. Und er gibt zu: «Ich sehne mich nach Normalität.»

Bald ist Heilig Abend, dann Weihnachten, Millionen von Menschen feiern im Kreise ihrer Liebsten. Das ist auch bei Christian Horner nicht anders, dem Teamchef von Red Bull Racing. Der 47jährige Engländer erlaubt in seiner Kolumne für die vierfachen Gewinner des Konstrukteurs-Pokals einen Blick hinter die Kulissen, wie das im Haushalt Horner so abläuft.

Christian Horner erzählt: «Auch nach all den Jahren finde ich Weihnachten noch immer aufregend. Es ist herzerwärmend, mit den Kindern nach unten zu eilen, um zu sehen, ob der Weihnachtsmann sein Gebäck gegessen und ein Schlückchen Whiskey getrunken hat.»

«Dann wird’s ein wenig hektisch. Ich gehöre zu jenen, die Geschenke sofort öffnen wollen, das sehen die Kinder genauso, bei uns wird also nicht bis zum Nachmittag oder gar Abend gewartet.»

«Anschliessend folgt das grosse Weihnachts-Festessen. Da gebe ich zu – ich halte mich vornehm im Hintergrund. Ich schaue höchstens nach dem Rechten, ob die Brotsuppe tipptopp ist und wie es den Würstchen im Schlafrock so geht. Ich bin quasi der Chefprüfer.»



«Alle essen viel zu viel, danach folgt eine Spielenachmittag, und nach einem letzten Truthahnsandwich sind wir satt und bettfertig.»



«Letztlich geht es vorrangig darum, Zeit mit den Kindern zu verbringen, angesagt sind Lego, Einhörner und Hatchimals. Monty hat von Adrian Newey mal einen Lego-Traktor erhalten, und ich glaube, er hat ihn so um die fünfzig Mal gebaut, zerlegt und neu gebaut. Er teilt mir dann immer mit: ‚Adrian sagt, es sei ganz wichtig, die Anleitung zu befolgen.’»



«Das finde ich jedes Mal zum Brüllen; dass ein Dreijähriger mir beteuert, wie Adrian die Wichtigkeit von Regeln betont, wo doch Adrian selber in seinem ganzen Leben noch keine Anleitung befolgt hat und sich lieber seine eigene macht!»



«Die Winterpause wird dieses Mal kurz. Wir haben das letzte Rennen erst am 13. Dezember gefahren, und Ende Februar soll das neue Auto auf die Bahn kommen.»



«Was die WM 2021 angeht, so befinden wir uns in einem Raum hinter Mercedes und vor allen Anderen. Wir wollen Mercedes stärker fordern. Wir anerkennen ihre Leistungen, aber wir haben in den vergangenen drei oder vier Rennen viel Schwung geholt, und den wollen wir in die kommende Saison mitnehmen.»



«Darüber hinaus sehne ich mich nach Normalität und nach Rennen mit Fans. Das WM-Finale in Abu Dhabi ohne Zuschauer war überaus merkwürdig. Am Yas Marina Circuit haben wir normalerweise eine so elektrisierende Atmosphäre, und die vermissen wir alle wirklich.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0