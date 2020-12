Daniel Ricciardo: So macht er McLaren 2021 stärker

Lando Norris und Daniel Ricciardo 2019 in Singapur

​McLaren hat die Konstrukteurs-Meisterschaft 2021 auf dem dritten Rang abgeschlossen. Technikchef James Key und Renndirekter Andrea Stella sagen, wie Daniel Ricciardo das Traditions-Team stärker macht.

McLaren hat eine starke Saison 2020 gezeigt, mit dem dritten Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal, hinter Mercedes und Red Bull Racing. So weit vorne war der zweitälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari) seit 2012 nicht mehr. Renndirektor Andrea Stella und Technikchef James Key blicken auf die Saison zurück.

Der Italiener Stella beginnt: «Der Kampf gegen den Coronavirus hat alles verändert. Zusammen mit der Formel 1 und dem Autosport-Weltverband FIA haben wir Sicherheitsprotokolle entworfen, um uns so gut als möglich zu schützen. Wir gründeten eine Arbeitsgruppe, welche neue Richtlinien für die Arbeit im McLaren Technology Centre und an der Rennstrecke erstellte. Wir mussten den Mitarbeitern viel abverlangen, aber wir hatten seit Saisonbeginn Anfang Juli keinen einzigen positiven Fall bei uns.»

«Was die Saison angeht, so war klar: Um im Mittelfeld zu bestehen, mussten drei Elemente stimmen – Leistungsfähigkeit, Standfestigkeit, Einsatz. In Sachen Zuverlässigkeit waren wir solide, aber es gibt Raum für Verbesserung. Allerdings lagen die Schwierigkeiten meist nicht in unserem Verantwortungsbereich. Beim Einsatz des Chassis gab es selten Probleme. Beim Einsatz haben wir Fortschritte erzielt punkto Logistik, Teilenachschub oder Aufbau des Fahrzeugs, anderswo müssen wir weiter zulegen, etwa bei den Boxenstopps.»

Der Engländer James Key fährt fort: «Wir hatten mit Lando Norris und Carlos Sainz zwei Fahrer, die extrem gut zusammengearbeitet haben, mit einem offenen Dialog und klaren Vorstellungen davon, wie wir den Wagen schneller machen können. Wir hatten eine Atmosphäre des Vertrauens und der Klarheit.»



Carlos Sainz ist zu Ferrari gezogen, für ihn kommt Daniel Ricciardo. James Key sagt weiter: «Ich kenne ihn noch von 2012 und 2013 bei Toro Rosso. Seither hat er gewaltig an Erfahrung zugelegt, bei Red Bull Racing und Renault. Er kommt als verlässliche Grösse zu uns, als GP-Sieger, als einer der besten Fahrer im Feld. Es ist pflegeleicht, das kaschiert aber nicht Entschlossenheit und Ehrgeiz. Er bringt auch seine typische geballte Positivität zu uns.»



Der Italiener Andrea Stella findet: «Mit Daniel werden wir es schaffen, die erwähnte gute Arbeitsatmosphäre zu konservieren. Aber Daniel ist nicht Carlos, die Dynamik mit Lando wird anders sein. Wir glauben, dass wir 2021 ein überaus konkurrenzfähiges Fahrerduo auf die Bahn bringen werden.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0