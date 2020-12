Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Lewis Hamilton als Vorbild

​Erstmals seit Kamui Kobayashi 2014 wird in der kommenden GP-Saison wieder ein Japaner am Formel-1-Start stehen, der 20jährige Yuki Tsunoda. Der AlphaTauri-Fahrer sagt, was er für 2021 plant.

Viel besser hätte ein Pilot seine Formel-2-Saison nicht beenden können: Der 20jährige Honda- und Red Bull-Schützung Yuki Tsunoda gewann das Hauptrennen von Sakhir und wurde beim Sprint Zweiter – damit erreichte der Japaner den dritten Schlussrang und holte sich genügend Punkte für den Formel-1-Führerschein namens Superlizenz. Dies alles wohlgemerkt in seiner ersten Saison in der Formel 2. Als erster Japaner seit Kamui Kobayashi 2014 wird er Grands Prix bestreiten, 2021 bei AlphaTauri-Honda, an der Seite von Monza-GP-Sieger Pierre Gasly.

In einer Videokonferenz sagt GP-Debütant Tsunoda: «Ich glaube, meine grösste Stärke ist mein angriffiger Fahrstil. Gewiss, ich gehe als Rookie in die Saison, aber ich werde an meiner Art nichts ändern, wie ich Rennen fahre. Auch wenn das bedeutet, dass ich den einen oder anderen Fehler machen werde.»

«Mein Stallgefährte Pierre Gasly hat reichlich Erfahrung, also will ich versuchen, so viel als möglich von ihm zu lernen. In der zweiten Saisonhälfte 2021 werde ich anfangen, das Gelernte besser umzusetzen und mich von Rennen zu Rennen steigern.»

Bis zum Beginn der Wintertests (2. März auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya) wird Tsunoda sein Training intensivieren. «Wenn ich im Formel-2-Rennwagen bremse, dann bemerke ich überhaupt nicht mehr, wie mein Kopf nach vorne nickt. Aber als ich dann erstmals einen GP-Renner bewegt habe, war diese Bewegung sehr markant. Ein Formel-1-Fahrzeug hat eine ungleich höhere Verzögerung, ich muss an meiner Nackenmuskulatur arbeiten, um für die Saison 2021 gerüstet zu sein.»



Tsunoda gibt in der Konferenz zu: «Als ich meinen Vertrag unterzeichnen sollte, war ich so nervös, dass ich kaum den Stift halten konnte.»



Worauf er sich besonders freut: «Wenn alles klappt, dann werden wir 2021 wieder einen Grossen Preis von Japan haben, und ich stehe am Start. Ich hoffe, es werden viele Fans kommen, um mich fahren zu sehen.»



Tsunoda verrät auch, dass Suzuka einer der Schlüsselmomente seines Lebens war: «Mit sieben Jahren sah ich Lewis Hamilton in Suzuka fahren, das war für mich eine Inspiration. Eines Tages möchte ich in der Formel 1 so gute Leistungen zeigen, dass auch ich junge Menschen inspirieren kann.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0