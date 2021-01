Andreas Seidl (McLaren): «Ricciardo ist Gradmesser»

​McLaren hat die WM 2020 auf dem eindrucksvollen dritten Rang abgeschlossen. Daniel Ricciardo soll zum weiteren Wachstum beitragen. Teamchef Andreas Seidl: «Ricciardo ist ein echter Gradmesser.»

Der Kalifornier Zak Brown platzte fast vor Freude. «Das ist ein toller Tag», sprudelte der McLaren-CEO nach den Rängen 5 (Lando Norris) und 6 (Carlos Sainz) beim WM-Finale von Abu Dhabi 2020. Denn nachdem am Morgen bekannt geworden war, dass US-amerikanische Investoren bei McLaren Racing einsteigen, haben die zwei McLaren-Fahrer anschliessend WM-Rang 3 sichergestellt, die beste Platzierung von McLaren im Konstrukteurs-Pokal seit 2012, damals fuhren noch Jenson Button und ein gewisser Lewis Hamilton für McLaren.

Zak Brown resümiert: «Wir haben 2020 eine starke Leistung gezeigt, der Aufwärtstrend bei uns geht weiter. Ich kann Lando und Carlos für ihren Job am Lenkrad gar nicht genug loben, dazu ein riesiges Dankeschön für alle Mitarbeiter an der Strecke und im Rennwagenwerk, die sich förmlich dafür zerreissen, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto auf die Bahn bringen. Dieser dritte Platz ist wahrlich eine Mannschaftsleistung.»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl weiss: Die kommende Saison 2021 wird noch schwieriger. Denn um wieder Rennen zu gewinnen, muss die Lücke zu Mercedes und Red Bull Racing weiter geschlossen werden. Und der Druck aus dem Mittelfeld durch Aston Martin, Ferrari, Renault und AlphaTauri wird nicht geringer.

Der 45jährige Passauer sagt: «Wir dürfen stolz darauf sein, was wir 2020 erreicht haben. Aber wir müssen auch auf dem Teppich bleiben. Wir wissen genau, wo wir stehen. Die Lücke nach vorne ist gross, besonders zu Mercedes. Uns ist klar, dass wir den Anschluss nicht so bald schaffen werden. Wir müssen die Infrastruktur weiter verstärken. Das kann noch Jahre dauern.»



«Aber wir haben auch Grund für Optimismus: 2020 haben James Key und seine Fachkräfte ein sehr gutes Auto gebaut, wir konnten trotz Corona-Pandemie eine hohe Schlagzahl halten in Sachen Entwicklung.»



«Wir freuen uns, nun mit Daniel Ricciardo arbeiten zu können. Er hat bewiesen, dass er mit dem richtigen Material Rennen gewinnt, er ist ein echter Gradmesser für uns. Er wird dazu beitragen, dass wir als Rennstall weiter wachsen.»