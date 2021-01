Besser als Lewis Hamilton? Das sagt Fernando Alonso

Die Formel-1-Fans streiten sich schon lange darüber, wer der beste GP-Pilot ist. Für viele ist es Erfolgsgarant Lewis Hamilton, nicht wenige setzen aber auf Multitalent Fernando Alonso. Das sagt der Spanier dazu.

In diesem Jahr kehrt mit Fernando Alonso ein Fahrer ins Formel-1-Feld zurück, der zu den ärgsten Kontrahenten von Weltmeister Lewis Hamilton gehört. Ein Jahr lang fuhren der angriffslustige Spanier und der ehrgeizige Brite Seite an Seite – 2007 lieferten sich die damaligen McLaren-Teamkollegen einen erbitterten Wettkampf um die WM-Krone, in dem am Ende Kimi Räikkönen der lachende Dritte war.

Der Finne sicherte sich den Titel im Ferrari mit einem Punkt Vorsprung auf die Streithähne, die beide mit je 109 WM-Punkten das Nachsehen hatten. Und genau auf diesen Gleichstand verweist Alonso bei seinem Auftritt im «WTF1-Podcast» auf YouTube, als er gefragt wird, wer nun der Bessere sei. «Es ist schwierig, die Zeiten und Fahrer zu vergleichen, denn man braucht alle Faktoren, um diese Frage fair zu beantworten. Aber es stimmt schon, wenn Beide zur gleichen Zeit im gleichen Auto sitzen, ist es eine gute Gelegenheit für einen Vergleich», sagt der zweifache Weltmeister.

«Am Ende stand es 109:109 Punkten, und das liefert schon eine Antwort», fügt Alonso an, und verteidigt sich: «Natürlich war Lewis damals noch ein Rookie und ich nicht, aber man darf auch nicht vergessen, dass es damals neue Bridgestone-Reifen gab, die sich ganz klar von den vorherigen Gummis unterschieden. Das hat meine ganzen Wintertests und auch die ersten drei Rennen negativ beeinflusst.»

«Ich musste meinen Fahrstil stark anpassen und habe das nie öffentlich thematisiert, weil das nichts ist, womit man an die Öffentlichkeit gehen will. Aber es stimmt, in seinem Rookie-Jahr gab es diesen Wechsel bei den Reifen und natürlich hat auch das Glück eine Rolle gespielt. Er hatte beim zweitletzten Rennen in Schanghai diesen Zwischenfall eingangs der Boxengasse, das war ein schlechter Augenblick für ihn. Getriebeprobleme zwangen mich zwei Mal, vom zehnten Startplatz loszufahren und in Ungarn kassierte ich eine der ungerechtesten Strafen überhaupt», erinnert sich der stolze Asturier an die Rückversetzung, die er fürs Blockieren seines Teamkollegen kassiert hatte.

Wenn man die WM-Krone dann um einen Punkt verpasst, dann tut das natürlich weh», gesteht Alonso, der insgesamt glücklich mit dem 109:109-Ergebnis ist. «Man kann Michael Schumacher, Lewis, Ayrton Senna und so weiter nicht vergleichen. Aber sicher ist, dass du das richtige Material brauchst, wie es Lewis derzeit hat. Aber er liefert auch die richtige Leistung.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi