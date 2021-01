Christian Horner: Dickes Lob für Max Verstappen

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass sein Schützling Max Verstappen der beste Fahrer im Formel-1-Feld ist. Er verweist dabei auf die Stärke des Silberpfeils von Dauersieger Lewis Hamilton.

Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Lewis Hamilton hat im vergangenen Jahr auf dem Weg zu seinem siebten WM-Titel – mit dem er Michael Schumachers Rekord einstellen konnte – elf Saisonsiege gefeiert und drei weitere Rennen auf dem Treppchen beendet. Max Verstappen musste sich hingegen mit zwei Siegen, neun weiteren Podestplätzen und dem dritten WM-Rang begnügen.

Natürlich hat das auch mit dem Material zu tun, das den Fahrern zur Verfügung steht. Die Überlegenheit des Silberpfeils in den vergangenen Jahren ist unbestritten – und wurde durch George Russells Corona-Einsatz für Lewis Hamilton wieder deutlich. Der junge Brite, der normalerweise am Ende des Feldes unterwegs ist, konnte beim zweitletzten Kräftemessen der Saison in Sakhir eine gute Performance abliefern und hätte das Rennen auch fast gewonnen, wäre er nicht einem verpatzten Boxenstopp und einem späten Reifenschaden zum Opfer gefallen.

Dennoch betont Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner im Interview mit RacingNews365: «Ich denke, Max ist der Beste, das hat Russells Performance im Mercedes meiner Ansicht nach bewiesen. Max und Lewis sind in meinen Augen herausragend und auch wenn wir natürlich nicht verkennen dürfen, was Hamilton bereits erreicht hat, so dürfen wir auch nicht vergessen, dass er ein gutes Paket hatte und Max immer mehr aus dem Auto herausholen musste.»

Der Brite ist sich sicher: «Würde jemand für Max einspringen müssen, käme er in seinem Auto niemals auf sein Niveau. Aber im Mercedes hat sich ein Williams-Pilot für die erste Startreihe qualifiziert und danach fast das Rennen gewonnen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi